El campeón de la familia

Fotos MOMENTO. Diego Díaz Gallardo compartió con su familia, amigos y equipo, un día muy especial tras el nocaut a Felipe Santos Pedroso.

10/09/2017 -

Hacía rato que en Santiago del Estero no se veía una pelea por un título del mundo. Y Diego Díaz Gallardo, encendió un estadio de Quimsa que lució casi repleto.

El viernes por la noche retuvo el título de la categoría Medianos WBF, con su enorme victoria ante el brasileño Felipe Santos Pedroso, por nocaut técnico en el noveno round.

El santiagueño vive un 2017 soñado. Volvió después de varias temporadas sin subirse al ring. Ganó el título en las Islas Martinica y esta vez, defendió el cetro ante su gente.

Ayer, Diego Díaz Gallardo, recibió a EL LIBERAL en la casa de su mamá en el barrio Coronel Borges. Rodeado de su equipo, familiares y amigos, el campeón del mundo habló de todo.

Ya con las revoluciones más bajas y 12 horas después de su victoria ante Pedroso, Diego habló de todo.

Confesó que se enfrentó a un rival duro, que casi nunca pudo dañarlo. También se refirió al contrato que firmó en Estados Unidos.

Un Diego Díaz Gallardo auténtico, familiero y con una felicidad que no le cabe en el pecho.

¿Cuál es el análisis de la pelea que haces ya más tranquilo?

La verdad que la pelea fue muy dura. Pero fue como lo dije antes de subir al ring, estaba muy seguro de mí. Estaba seguro de lo que podía dar. Así fue. Estuve con confianza. Quería sacar adelante la pelea antes del sexto round, pero no lo pude conseguir.

En un momento, entré a regular porque me di cuenta que la pelea podía ser un poco más larga y que hasta podía haber doce asaltos. Tuve la posibilidad de meter una mano justa por arriba de la izquierda de él. La sintió y a partir de allí se terminó la pelea.

El tuvo un par de rounds buenos, ¿fue porque sentiste el desgaste?

Yo sabía que me iba a ir mejor si me iba a la cuerda. Mucha gente pensaba que yo estaba cansado, pero la verdad es que no Me iba a las cuerdas porque es allí donde más cómodo me siento. ‘Cancheríe’ un poco para ver si podía encontrar alguna contra. Pude conectar una. Pero la realidad es que siempre me sentí muy bien. Pude controlar la pelea. Repito, estaba muy confiado en lo que podía hacer y eso fue decisivo para mí. ¿Sentiste alguna mano? La verdad que sabía que era un rival fuerte. Sentí una sola mano. Una derecha que me cruzó arriba, pero a los dos segundos me recuperé. Fue sólo un instante. Después la verdad que no sentí manos que me hayan hecho daño. Trataba de sentirme cómodo y llevarlo al tipo de boxeo que a mí me convenía. ¿Te diste cuent a cuando estabas ganando la pelea? A partir de la mano en el octavo round. Me di cuenta que la derecha que le pegué había sido decisiva y que la había sentido mucho. Lo vi tocado. Crucé arriba y abajo, se quejó y lo vi que ya estaba nocaut. Después se terminó todo. ¿Cómo fue pelear ante casi 3000 personas, en tu casa y defendiendo un título del mundo? Fue una noche hermosa. Lo disfruté a pleno. Había mucho público en la cancha y la verdad que salió una linda pelea. Lo importante es que la gente haya disfrutado y se haya sentido conforme. Yo, en lo personal, lo disfruté muchísimo y estoy muy feliz. Estoy muy contento por la gente que apoyó, también aportaron su granito de arena. ¿Es especial haber ganado después del contrato que firmaste en Estados Uni - dos? Fue una gran victoria porque pude defender el título, pero sin dudas que tenía un valor agregado. Yo, hace poco firmé un contrato y había adquirido un compromiso con una entidad grande. No me podía ir perdedor. Además, estaba boxeando en mi casa, con mi gente. El resultado deportivo sin dudas que me ayuda muchísimo pensando en lo que viene. Se enfrentó a un rival muy fuerte y seguramente cuando me toque ir a Los Ángeles me encontraré con este tipo de boxeadores, que son muy fuertes. ¿Qué se viene en el corto plazo? ¿Cuándo vuelves a subir al ring? Está prevista la venida para mediados de octubre de un evento con boxeadores de Estados Unidos. No sé aún si me tocará pelear a mí. Lo que sí es casi seguro que en noviembre estaré peleando en Los Ángeles o en Inglaterra. Eso se verá cuando me comunique con la gente que maneja todo en Estados Unidos. ¿Cuál es la incidencia que tiene la promotora de Tyson en lo deportivo? Ahora antes de venir de California firmamos contrato con la promotora donde tiene acciones Tyson, dos chinos y una persona más. De ahora en más me acoplo a lo que ellos me digan, no puedo hacer ni una exhibición sin pedir permiso. Ahora veremos cuál es la fecha en la que me tocará pelear en el exterior.