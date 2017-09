Deportivo AFA

Boca visita al "alternativo" de Lanús y River recibe a Banfield

Además jugarán Rosario Central vs. San Lorenzo; Godoy Cruz vs. Talleres de Córdoba y Chacarita vs. Tigre.

Por El Liberal

Fotos GOLEADOR. Darío Benedetto es la principal carta de triunfo de Boca que hoy tratará de hacerse fuerte en el Sur. 10/09/2017 - Boca Juniors visitará hoy al alternativo de Lanús y River Plate, que también guardará jugadores para la Copa Libertadores, recibirá a Banfield, en los dos partidos más atractivos de la segunda fecha de la Superliga. Además, San Lorenzo irá con suplentes al Gigante de Arroyito para enfrentar a Rosario Central, Godoy Cruz se las verá con Talleres y Chacarita Juniors hará su estreno en el campeonato en San Martín frente a Tigre. Boca irá a La Fortaleza con la misión de sumar su segundo triunfo consecutivo en el certamen y tratará de aprovechar que su rival no jugará con lo mejor, ya que reservará piezas para el duelo del miércoles contra San Lorenzo, por los cuartos de final de la Libertadores. El "Xeneize" formará con los mismos que golearon 3-0 a Olimpo en la primera jornada de la Superliga, en tanto que Lanús, que intentará cambiar la imagen después de la caída 5-2 con Talleres, presentará equipo alternativo con varios juveniles y habituales suplentes. En el caso de River, que se prepara para medirse el jueves con Jorge Wilstermann, en Bolivia, por los cuartos de la Libertadores, no contará hoy ante Banfield con el paraguayo Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas ni Ignacio Fernández, todos ellos reservados para el duelo internacional. De esta manera, y ya sin el delantero Lucas Alario, transferido al Bayer Leverkusen, Marcelo Gallardo apostará a la dupla ofensiva integrada por el colombiano Rafael Santos Borré e Ignacio Scocco, y debutarán oficialmente los uruguayos Marcelo Saracchi y Nicolás De la Cruz. Banfield, en tanto, consiguió un buen triunfo 2-1 en el arranque del torneo sobre Belgrano y hoy no podrá contar con el arquero colombiano Mauricio Arboleda, quien por una fractura en su muñeca estará alrededor de dos meses sin jugar. Por él, actuará el juvenil debutante Facundo Altamirano, y además se mantenía en duda por una fatiga muscular Jesús Dátolo. Con suplentes San Lorenzo visitará a Central con un equipo alternativo porque reservará a sus habituales titulares para el choque copero contra el "Granate", y se destaca la vuelta al arco de Sebastián Torrico, el héroe de la Libertadores ganada en 2014. Los rosarinos vienen de clasificarse a los octavos de final de la Copa Argentina y jugarán con el mismo equipo que empataron 1-1 en la primera fecha de la Superliga contra Colón. La jornada arrancará con un clásico en San Martín, donde Chacarita debutará en el campeonato, ya que postergó su duelo con Argentinos Juniors de la fecha inicial, y lo hará contra el necesitado Tigre, que debe recuperarse luego de caer 3-0 de local con Vélez Sarsfield. El "Matador" no podrá contar con el desgarrado Carlos "Chino" Luna y jugará por él Ramón Mierez. Además, jugarán hoy en Mendoza Godoy Cruz y Talleres. Los locales tenían en duda en la defensa a Tomás Cardona o Diego Viera por el lesionado Sebastián Olivarez, y los cordobeses presentarán a Gabriel Ramírez por Emanuel "Bebelo" Reynoso.