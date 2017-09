No vidente frustró "faena delictiva" a domicilio

10/09/2017 -

Los delincuentes no perdonan ni a las personas no videntes. Ayer, dos extraños se presentaron en una casa del Bº Cáceres. Con elegancia y educados, dijeron pertenecer a una empresa privada.

El dueño de casa es un hombre no vidente. Indicó que los personajes detallaron sus datos personales con llamativa exactitud y pidieron permiso para ingresar a la casa. Sin embargo, el hombre advirtió que algo no estaba bien y les dijo no. De nuevo, los presuntos falsos empleados de la firma de cable insistieron, ya más enérgicos.

Como el dueño de casa se opuso, tajante, uno de los visitantes empujó la puerta, pero el propietario antes alcanzó a colocar el seguro. Al advertir que éste llamaba a la policía, subieron a un vehículo y desaparecieron.