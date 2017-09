"Ya comenzó a llegar el huracán, me voy a encerrar"

Fotos FURIA. El huracán Irma llega con más fuerza por el oeste de Miami.

10/09/2017 -

Cuando las primeras ráfagas del huracán Irma comenzaba a tocar la playa de South Beach, Daniel "Látigo" Ponce, otro de los santiagueños radicados en Miami desde hace tiempo, subió un último video a Facebook, antes de entrar a la casa en la que se refugia junto con su hermano y un grupo de amigos.

"Ahora estoy sintiendo el viento y me vuelan los cabellos. Ya entro a la casa y voy a apagar el celular para ahorrar batería, porque seguramente cortarán la electricidad más tarde. Por suerte nos aprovisionamos bien y estamos preparados para afrontar este huracán", le contó Daniel a EL LIBERAL en una comunicación telefónica ayer al mediodía.

Al igual que Josefina, celebró que el huracán haya desviado su curso hacia el oeste, por lo que no afectaría con su mayor furia en lado sur en el que se encuentra.

"Yo me la jugué y me quedé aquí. De todos modos nos vinimos con mi hermano Claudio a la casa de unos amigos, un poco más alejada de la playa, donde vivimos. Nos hemos aprovisionado bien, aunque ayer (por el viernes) salimos a comprar pan y ya no había. Se acabaron rápido los insumos más importantes. De todos modos, agua, víveres, elementos de primeros auxilios, tenemos como para quedarnos una semana", relató.

Daniel recordó que este tipo de fenómenos suelen ser muy graves, por lo que se preparó para soportar "12 horas de fuertes vientos".