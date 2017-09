El Consejo de Educación cita a docentes al Área Central de Personal

Fotos HORARIOS. Los docentes citados deben presentarse de 8.30 a 12.

10/09/2017 -

La oficina de Área Central de Personal, dependiente del Consejo General de Educación cita a docentes a efectos de notificarse de la misma en el horario de 8.30 a 12: Abdala, Mirian S.; Corbalán Zayas, Ricardo A.; Corbera, Elsa B. del V.; Closas, Susana E.; Darchuk, Alina N.; De Marco, Silvia E.; Díaz, Sara Elena; Figueroa, Irma R.; Juárez, Elizabeth del J.; Khairallah, Jorge del V.; López, Dora C.; López, Laura C.; Lugones, Margarita del V.; Luna, Nora E.; Macedo, Elizabeth del V.; Maldonado, Carlos A.; Maldonado, Gladys A.; Mansilla, Alba B.; Manzoni, Gladys T.; Orellana, Margarita L.; Palavecino, Nelva R.; Reynaga, Dolores O.; Ruiz, Fanny E.; Ruiz, María A.; Salle, Nora del V.; Strobino, Noemí M. R.; Suárez, María C.