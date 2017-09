El huracán Irma dejó una playa de las Bahamas sin mar

Hoy 13:12 -

El huracán Irma sigue su avance imparable y devastador. Tras su paso por las islas del Caribe, dejó imágenes que serán difíciles de olvidar. Concretamente, una usuaria de Twitter compartió el pasado sábado un video en el que se aprecia cómo el mar desapareció por completo de una de las playas de Long Island, en Las Bahamas.

Como se aprecia en las imágenes, la fuerza del ciclón ha sido capaz de desviar la corriente del mar y ha dejado un paisaje completamente árido. Esta escena atemorizó a la población local que ya temían que se tratase de una señal de un próximo tsunami.

I am in disbelief right now... This is Long Island, Bahamas and the ocean water is missing!!! That's as far as they see #HurricaneIrma wtf pic.twitter.com/AhPAonjO6s