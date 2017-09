Insólito: la Policía le pide a la gente que no le dispare al huracán Irma

Hoy 18:56 -

Por insólito que parezca, a través de su perfil oficial en Facebook, la Policía de Pasco se vio obligada a pedirles a los habitantes de la ciudad que dejen de dispararle al huracán Irma.

Te recomendamos: "VIDEO | Un cazador de tormentas es arrastrado por el huracán Irma"

Según lo informado por las autoridades, esta actitud contra el temporal es inútil ya que no "lo harán girar alrededor y tendrá efectos secundarios muy peligrosos".

Ryon Edwards (22) había iniciado una convocatoria a través de Facebook para pedirle a los vecinos que “se levanten en armas” contra la tormenta y logró más de 46.000 interesados en “asistir al evento”.

To clarify, DO NOT shoot weapons @ #Irma. You won't make it turn around & it will have very dangerous side effectshttps://t.co/CV4Y9OJknv