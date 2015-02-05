CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Septiembre 2017
HOY, A LAS 22.45 GOLPE AL CORAZÓN
Por El Liberal
Hoy 22:50 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7. 1RA. EDICIÓN
14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTA?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
18.30 CORTA POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 GOLPE AL CORAZÓN
23.30 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.05 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
07.00 BUENOS DÍAS AMÉRICA
10.15 COCINANDO PARA VOS
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.00 INTRUSOS EN EL ESPECTÁCULO
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS 2DA. EDICIÓN
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
07.00 TL 9 AL AMANECER
10.00 QUÉ MAÑANA!
12.00 TELENUEVE AL MEDIODÍA
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
22.00 MEJOR DE NOCHE
23.00 23 PLAN M
TELEVISIÓN PÚBLICA
07.00 TPA NOTICIAS
09.00 PURA VIDA, CADA DÍA
11.00 GENTE DE RÍO
11.30 VUELO DE CABOTAJE
12.00 VIDA
13.00 TPA NOTICIAS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 LOS DEPREDADORES MÁS PELIGROSOS
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
21.00 TPA NOTICIAS
22.00 CUÉNTAME CÓMO PASÓ
22.50 CADA NOCHE
EL TRECE
09.00 NOSOTROS A LA MAÑANA
10.30 LOS ÁNGELES DE LA MAÑANA
12.00 EL ZORRO
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 SHOWMATCH
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET CAPITALINA
16.30 ANIMALANDIA
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 LOS MÁGICOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
20.30 POLIFONÍA
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL
CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S17
10.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S17
11.00 HOUSE M.D. LA CABEZA DE HOUSE
12.00 HOUSE M.D. EL CORAZÓN DE WILSON
13.00 GRIMM
14.10 LOS PICAPIEDRAS
16.00 HOUSE M.D. LA MUERTE LO CAMBIA
TODO
17.00 HOUSE M.D. NO CÁNCER
18.00 GRIMM
19.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S10
20.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S10
21.00 PATCH ADAMS
23.20 LAS VACACIONES DE MR. BEAN
01.05 GRIMM
02.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S10
STUDIO UNIVERSAL
09.00 FULLSCREEN
09.30 AMOR POR CASUALIDAD
11.15 ¡QUÉ LINDA ADIVINA!
13.30 FULLSCREEN
14.00 DESAFIANDO LAS PROFUNDIDADES
15.55 COCODRILO DUNDEE II
18.05 BLACKWOOD
20.00 TRANSFORMERS: LA ERA DE LA
EXTINCIÓN
23.25 LA CARRERA DE LA MUERTE 3:
INFIERNO
01.40 FULLSCREEN
02.10 TRANSFORMERS: LA ERA DE LA
EXTINCIÓN
05.30 FULLSCREEN
CINEMAX
03.14 EL ESPECIALISTA
05.32 EL RATÓN PÉREZ
07.27 PALABRAS ROBADAS
09.23 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017
09.54 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY
12.18 VACAS VAQUERAS
13.48 BUSCANDO A NEMO
15.50 LIGERAMENTE EMBARAZADA
18.23 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
21.27 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
TNT
04.28 MATAR O MORIR
05.51 TNT BUZZ
06.00 SOCIOS POR ACCIDENTE 2
07.01 BRIDGET JONES 2: AL BORDE DE LA
RAZÓN
08.57 DOS LOCOS EN PATRULLA
10.51 RÁPIDOS Y FURIOSOS
12.53 BIENVENIDO A LA JUNGA
14.49 DOS ARMAS LETALES
16.47 LOS ROMPEBODAS
19.00 UNIÓN VS GIMNASIA
21.05 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
23.01 EL JUEGO DE LA FORTUNA
TCM
06.35 EL LABERINTO DEL FAUNO
08.30 PRESUNTO INOCENTE
10.35 O BROTHER!
12.20 EL SIRVIENTE
14.15 LAS ACACIAS
15.40 EL HOMBRE DE MIMBRE
17.05 DRIVER
18.35 THE KINGS OF SUMMER
20.10 ALICIA YA NO VIVE AQUÍ
22.00 ATRAPADO POR SU PASADO
A DÓNDE IR
PANGEA
(CAMINO DE SAN ANTONIO,
A 500 METROS DE RUTA 9)
+SÁBADO 16, DE 9.30 A 18.30,
MARATÓN DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN
LOS YOUTUBERS PABLO
Y BÁRBARA. LAS ENTRADAS
YA ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA
DEL TEATRO Y A TRAVÉS
DE AUTOENTRADA.
+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A
LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ
SU CD “UNA VUELTA
MÁS”.
FÓRUM
(PERÚ Nº 511)
+ EL 5 DE OCTUBRE, A LAS
22, AXEL ARRANCARÁ EN
SANTIAGO SU GIRA POR EL
NOA DONDE PRESENTARÁ SU
NUEVO CD, “SER”.
CINES
SUNSTAR
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
años) DURACIÓN: 143 Minutos
17.15 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS) DURACION:
109 Minutos
20 (Cast), 22.35 (Subt)
LAS AVENTURAS DEL
CAPITAN CALZONCILLOS
(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
DURACIÓN: 90 Minutos
16.:15 (Cast)
ATÓMICA (2D):
ACCIÓN (+ 16 AÑOS) DURACIÓN: 115
Minutos
18.15 (Cast) 20.30 (Cast) 22.45 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP) DURACIÓN: 105
Minutos
17.30 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
DURACIÓN: 113 Minutos
19.45 (Cast), 22.10 (Cast)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
DURACIÓN: 91 Minutos
17.30 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN
(2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
DURACIÓN: 101 Minutos
19.45 (Cast) 22.15 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN:
109 Minutos
17 (Cast), 19.20 (Cast), 22 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS
C/R
CASTELLANO 2D 17:30- 18:00-
19:50, 20:20, 22:10 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LOS QUE AMAN, ODIAN
ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:50, 23:10
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE
(VENTA ANTICIPADA)
2D CASTELLANO 17:00, 19:50, 22:40