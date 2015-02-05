CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Septiembre 2017

HOY, A LAS 22.45 GOLPE AL CORAZÓN

Hoy 22:50 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7. 1RA. EDICIÓN

14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTA?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

18.30 CORTA POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 GOLPE AL CORAZÓN

23.30 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.05 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

07.00 BUENOS DÍAS AMÉRICA

10.15 COCINANDO PARA VOS

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.00 INTRUSOS EN EL ESPECTÁCULO

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS 2DA. EDICIÓN

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS

CANAL 9

07.00 TL 9 AL AMANECER

10.00 QUÉ MAÑANA!

12.00 TELENUEVE AL MEDIODÍA

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

22.00 MEJOR DE NOCHE

23.00 23 PLAN M

TELEVISIÓN PÚBLICA

07.00 TPA NOTICIAS

09.00 PURA VIDA, CADA DÍA

11.00 GENTE DE RÍO

11.30 VUELO DE CABOTAJE

12.00 VIDA

13.00 TPA NOTICIAS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 LOS DEPREDADORES MÁS PELIGROSOS

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

21.00 TPA NOTICIAS

22.00 CUÉNTAME CÓMO PASÓ

22.50 CADA NOCHE

EL TRECE

09.00 NOSOTROS A LA MAÑANA

10.30 LOS ÁNGELES DE LA MAÑANA

12.00 EL ZORRO

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 SHOWMATCH

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET CAPITALINA

16.30 ANIMALANDIA

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 LOS MÁGICOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

20.30 POLIFONÍA

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL

CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S17

10.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S17

11.00 HOUSE M.D. LA CABEZA DE HOUSE

12.00 HOUSE M.D. EL CORAZÓN DE WILSON

13.00 GRIMM

14.10 LOS PICAPIEDRAS

16.00 HOUSE M.D. LA MUERTE LO CAMBIA

TODO

17.00 HOUSE M.D. NO CÁNCER

18.00 GRIMM

19.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S10

20.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S10

21.00 PATCH ADAMS

23.20 LAS VACACIONES DE MR. BEAN

01.05 GRIMM

02.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S10

STUDIO UNIVERSAL

09.00 FULLSCREEN

09.30 AMOR POR CASUALIDAD

11.15 ¡QUÉ LINDA ADIVINA!

13.30 FULLSCREEN

14.00 DESAFIANDO LAS PROFUNDIDADES

15.55 COCODRILO DUNDEE II

18.05 BLACKWOOD

20.00 TRANSFORMERS: LA ERA DE LA

EXTINCIÓN

23.25 LA CARRERA DE LA MUERTE 3:

INFIERNO

01.40 FULLSCREEN

02.10 TRANSFORMERS: LA ERA DE LA

EXTINCIÓN

05.30 FULLSCREEN

CINEMAX

03.14 EL ESPECIALISTA

05.32 EL RATÓN PÉREZ

07.27 PALABRAS ROBADAS

09.23 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017

09.54 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY

12.18 VACAS VAQUERAS

13.48 BUSCANDO A NEMO

15.50 LIGERAMENTE EMBARAZADA

18.23 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

21.27 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

TNT

04.28 MATAR O MORIR

05.51 TNT BUZZ

06.00 SOCIOS POR ACCIDENTE 2

07.01 BRIDGET JONES 2: AL BORDE DE LA

RAZÓN

08.57 DOS LOCOS EN PATRULLA

10.51 RÁPIDOS Y FURIOSOS

12.53 BIENVENIDO A LA JUNGA

14.49 DOS ARMAS LETALES

16.47 LOS ROMPEBODAS

19.00 UNIÓN VS GIMNASIA

21.05 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

23.01 EL JUEGO DE LA FORTUNA

TCM

06.35 EL LABERINTO DEL FAUNO

08.30 PRESUNTO INOCENTE

10.35 O BROTHER!

12.20 EL SIRVIENTE

14.15 LAS ACACIAS

15.40 EL HOMBRE DE MIMBRE

17.05 DRIVER

18.35 THE KINGS OF SUMMER

20.10 ALICIA YA NO VIVE AQUÍ

22.00 ATRAPADO POR SU PASADO

A DÓNDE IR

PANGEA

(CAMINO DE SAN ANTONIO,

A 500 METROS DE RUTA 9)

+SÁBADO 16, DE 9.30 A 18.30,

MARATÓN DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN

LOS YOUTUBERS PABLO

Y BÁRBARA. LAS ENTRADAS

YA ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA

DEL TEATRO Y A TRAVÉS

DE AUTOENTRADA.

+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A

LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ

SU CD “UNA VUELTA

MÁS”.

FÓRUM

(PERÚ Nº 511)

+ EL 5 DE OCTUBRE, A LAS

22, AXEL ARRANCARÁ EN

SANTIAGO SU GIRA POR EL

NOA DONDE PRESENTARÁ SU

NUEVO CD, “SER”.

CINES

SUNSTAR

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

años) DURACIÓN: 143 Minutos

17.15 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS) DURACION:

109 Minutos

20 (Cast), 22.35 (Subt)

LAS AVENTURAS DEL

CAPITAN CALZONCILLOS

(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

DURACIÓN: 90 Minutos

16.:15 (Cast)

ATÓMICA (2D):

ACCIÓN (+ 16 AÑOS) DURACIÓN: 115

Minutos

18.15 (Cast) 20.30 (Cast) 22.45 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP) DURACIÓN: 105

Minutos

17.30 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

DURACIÓN: 113 Minutos

19.45 (Cast), 22.10 (Cast)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

DURACIÓN: 91 Minutos

17.30 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN

(2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

DURACIÓN: 101 Minutos

19.45 (Cast) 22.15 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN:

109 Minutos

17 (Cast), 19.20 (Cast), 22 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS

C/R

CASTELLANO 2D 17:30- 18:00-

19:50, 20:20, 22:10 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LOS QUE AMAN, ODIAN

ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:50, 23:10

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE

(VENTA ANTICIPADA)

2D CASTELLANO 17:00, 19:50, 22:40

 
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