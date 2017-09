FÚNEBRES | 11 de Septiembre de 2017

Hoy 22:53 -

FALLECIMIENTOS

- Pastora de Jesús Juárez

- Estela del Valle Paz

- Zoraida Agostinho Da Silva

- Hilda Álvarez

- Enrique Daniel Lobos

- Rodolfo Daniel Ruiz (La Banda)

- Julia Mercedes Ortega Vda. de Rozze (Bs. As.)

- Ramón Agüero (Fernández)

- Martha Elena Carol de Corbalán (Fernández)

Sepelios Participaciones

AGOSTINHO DA SILVA, ZORAIDA (Chita) (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Sus hijos Patricia, Juan, hijos pol. Adrian, lucrecia, nietos, b isnietos y demás familiares part. su fallec. y sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia. Servicio Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ÁLVAREZ, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Su esposo Raul Orlando Arias, hijos Dardo, José, Diego, Maximiliano, Juana, Julio, Fiama, Victoria y Liliana, hijos politicos, Diego, Mario, Marcelo, Maria, Liana y Carolina, nietos y bisnietos y demás familiares. Sus restos son inhumados hoy a las 17 hs cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatoproxia realizaro por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Sara Reitich, Helmut Thumann y sus hijos Shirly y Daniel acompañan en el dolor a Beba, Liliana, Ricky y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Teresita y Mirta Hatun lamentan profundamente el fallecimiento del esposo de su amiga Marta y abrazan con afecto a sus hijos y nietos.

BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Los amigos de su hijo Ricardo: Alejandra, Juan Corvalán y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Un fuerte abrazo para su querido amigo Ricardo.

CRUZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Sus vecinas y amigas Lola Alegre e hijas participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Que el Señor le brinde resignación a su esposa, hijos y nietos.

CRUZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Chichí Carbonel, su esposa Beba Navarro de Carbonel y sus hijos Bernardo, Carlos, Pablo y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su leal vecino, elevan oraciones en su memoria y piden resignación para su esposa Negrita, su hija Paola, su hijo político y sus nietitos.

CRUZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Yolanda Gabbarini de Arias; sus hijas Miryam Arias y flias.; Mónica Arias y flia. (a) acompañan a su esposa Negrita, su hija Paola y flia. en este momento de dolor, por irreparable pérdida. Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin.

JUÁREZ, PASTORA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Su esposo Lucho Silva, su hija pol. Liliana Bravo, sus nietos Pedro y Sandra bisnieto Martin Carrizo sobrinos y demás flia. Sus restos serán inhumados hoy 16:00 hs en cementerio Los Flores, cob. CARUSO C.I.A DE SEGUROS. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel 4219787.

LENCINA DE SÁNCHEZ, AIDE PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Hugo Silva y familia., acompañan a sus hijos, nietos y bisnietos y demás familiares. en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

LENCINA DE SÁNCHEZ, AIDE PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. La Familia Araujo, participa su fallecimiento y acompañan con mucho aprecio a sus hijos Fernando, Sole y flia., en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LENCINA DE SÁNCHEZ, AIDE PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Yuly Araujo, René Diaz y Guadalupe, participan su fallecimiento y abrazan con mucho cariño a sus hijos Fernando, Sole y flia., ruegan oraciones en su memoria.

LENCINA DE SÁNCHEZ, AIDE PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. "Te rogamos Señor, concédele el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Los compañeros de su hijo Luis, de la Dirección General de Catastro de la provincia, Ing. Gustavo Ariel Zuain, cuerpo de profesionales, técnicos, administrativos y de Maestranza acompañamos en el dolor a toda la Flia. Y rogamos oraciones en su memoria.

LOBOS, ENRIQUE DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Su esposa María Teresa Bukret, sus hijos Fernanda, Virginia, Gisella y David participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Hamburgo, Cia De Seg S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Su sobrina Elena Jarma y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Su sobrino José Ramón Jarma y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y sus hijos Carlos Andrés, Agostina, Matías y sus nietos Augusto y Stéfano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Carlos Andrés Salmoiraghi, Agostina María Elías de Salmoiraghi y sus hijos Augusto y Stéfano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Con todo nuestro mayor afecto acompañamos a sus hijos David, Cristina, Graciela, nietos, bisnietos, lamentando intensamente el fallecimiento de nuestra apreciada amiga e inolvidable profesora. Roberto Pellerini (a), Carolina Marta Della Rosa de Pellerini (a), Roberto Pellerini Della Rosa y Carolina Pellerini de Monti.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Eduardo Fuhr (h), María José Fornasari, sus hijos Delfina, Tommy y Victoria Fuhr participan el fallecimiento de la abuela de su amigo Ignacio y acompañan a su familia en este momento de dolor.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Eduardo Fuhr (a), Cecilia Llugdar (a), sus hijos María Josefina y Livio Yocca, Eduardo y María José Fornasari y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Marta Larguía acompaña a David y Tachi; a sus hijos y nietos y demás familiares en estos momentos de pesar.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Los amigos de sus hijos Cristina y David: Ricardo Llugdar, Rosa Gómez, María Alejandra, Ana María y María Valeria participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dagoberto Díaz e hijos participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo David. Elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Enrique y Marty Zurita, junto a sus hijos acompañan en este dolor a David y Tachi. Elevan una oración en memoria de su madre.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Las ex cras. del Instituto IPAL acompañan a la Lic. Cristina Jarma y Jimena y al Dr. David Jarma y demás fliares. en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Héctor González, lsa Najas, sus hijos Elsa y Héctor, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá del Dr. David Jarma. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Teresa Salvatore, Gabriela Coroleu y Santiago Coroleu, acompañan a sus amigos Cristina, David, Alejandro, Natalia y Jimena en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Santiago Coroleu, Silvina Barcudi, Luca y Serena, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus queridos amigos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Directivos de Banco de ojos Región Noa; Dra. Rogel Maria Alejandra, Dra. Volta Chazarreta Silvina y el personal; Claudia, Marta, Luciana, Martin, Norma y Viviana, participan con dolor y acompañan en este difícil momento al Dr. David J. Jarma. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Martín Miranda Maza y flia. participamos con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su colega Dr. David Jarma.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Francisco José Lami Hernández, Emilia Susnjar de Lami Hernández y sus hijos Francisco, Maria Emilia, José, Antonio, hijos pol. Florencia Boucar y José Milet, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos David y Graciela y nietos Ignacio, Eugenia y Joaquín Jarma.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. La Sociedad de Gastroenterología participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su colega Dr. David Jarma.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Alberto Matach y su Sra. Mercedes Olmedo y sus hijos e hijos políticos, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a David y Graciela en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Maria Esperanza Loréfice y Juan Pablo Aguero con sus hijos Augusto y Juan Cruz Agüero Loréfice, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Marta Liliana Neirot, sus hijos Luciana Maria y Pablo Cruellas, Maria Esperanza y Juan Pablo Agüero y Agustin y Alejandra Salomón y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Slapak de Bonacina, sus hijos Javier, Ezequiel, Sebastián, Florencia y Santiago Mora, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., Un Alma Blanca. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Lucia y sus hijos Eugenia, Franco, Lucia, Pablo, Marito y Agustina Lavaisse, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos David y Tachi, ruegan oraciones en su querida memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Los Doctores Félix Acuña y Ana M. Bencivenga e hijos Pablo y Matías, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de su entrañable amigo Dr. David Jarma. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Juan C. Llarrull y Aida Velardez, sus hijos Jorge, Maria Marta, Cecilia y Silvia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Maria Angelica y Aníbal Aguirre, sus hijos Leonor, Santiago y Juan, sus nietas Consuelo y Amparo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Marcela Paoletti y flia., participa con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Amalia y Alejandra Campos, participan el fallecimiento de la Madre del Dr. David Jarma. Acompañan a su familia en su dolor.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Participan con profundo dolor su partida; Ing. Edmundo Alberto Costantini, Nany Hernández e hijos. Elevan oraciones en su nombre.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. "Señor dale el descanso eterno". Su íntima amiga Elda Costantini de Alberto, sus hijos Mariela y Edmundo con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|.

Juan Lucas Vozza, Ana Paula Bernasconi y Lucas Ignacio Vozza, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo y flia., en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|.

Juan D. Pinto Bruchmann, Maria Ines Sánchez Abal y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en especial a su hijo Dr. David Jarma en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Raúl Oscar Barbur y familia participan con dolor su fallecimiento.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. El Colegio de Sociólogos de Santiago del Estero participa con pesar el fallecimiento de la Sra. madre del presidente del Consejo Médico y secretario de la FEPUSE Dr. David Jarma y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Aldo Yunes y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Beatriz y Yolanda Costas participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este especial momento de alejamiento de la querida y amada madre y abuela.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Houda Arja de Zemán, sus hijos Marcia y Martín; Claudia, Sandra y Juan; sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Playa de estacionamiento "Nueva Urquiza" participa su fallecimiento, acompañando a su cliente, Dr. David Jarma. Elevan oraciones por la paz de su alma.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Enrique Agustín Alcaide y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. David Jarma. Elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Alberto Tauil, su esposa Ana María Maud y su hija Camila participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria,.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate, y su hija Josefina, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Guillermo Ibáñez y flia., acompaña a su colega David en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Raúl Cejas, Vanina Giraudo y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su colega David en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. El personal del Centro Renal Alsina, participa su fallecimiento y acompañan a su colega David en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. No estará físicamente, pero su bondad, su espíritu libre, su Don de Gente, acompañará a quienes tuvimos la suerte de conocerla como persona, como Docente, como Amiga., Marta Arez e hijos Pablo Alfredo, Ana Paola, Jaime y Juan José, acompañan con inmenso dolor al Dr. David y flia., y piden resignación y consuelo para ellos.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. El Dr. Carlos Scaglione, la Dra. Susana de Scaglione y flia participan el fallecimiento de la madre del Dr. David Jarma con profundo dolor y elevan una oración en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Ana María Sobrero de Simón, sus hijos Pedro, Rolando, Jorge, Manuel y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la ex vecina y amiga Asunta y acompañan en estos momentos a sus hijos, nietos, bisnietos y a su cuñada Ñata, rogando una oración por su eterno descanso.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Guillermo Bruno participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo David Jarma. Eleva oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Carlos Alberto Epstein participan el fallecimiento de su ex profesora, rogando oraciones por su eterno descanso.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Sara B. de Hounau y su hijo Eduardo Augusto Hounau participan su fallecimiento y acompañan espiritualmente a sus hijos y demás familiares, ofreciendo sus oraciones por tan sentida pérdida. El recuerdo de la distinguida profesora de la Escuela Normal Nacional de Profesores Manuel Belgrano será permanente en quienes la conocimos como colega, con una personalidad sencilla, muy correcta, amable y cordial siempre, además de una sonrisa amistosa y acogedora con alumnos y profesores/as. Su calidad profesional y humana imponía sumo respeto y a la vez, confianza para pedirle asesoramiento en los temas docentes. "Asunta", interpretando el sentido de tu nombre como en las tradiciones antiguas a la fe católica, estamos seguros de que la Virgen Madre Universal te llevó junto al Creador, para disfrutar en los espacios infinitos, la paz eterna que te ganaste en tu paso por el muncho. Con mucho cariño, te deseamos feliz resurrección.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Graciela E. Cura de Amado y flia, acompaña a su hijos Dr. David Jarma y Dra. Cristina Jarma en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Honorable Consejo Directivo del Colegio de Odontólogos participan el fallecimiento de la mamá del Dr. David Jarma. Eleva oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Miguel Cuevas, su esposa Alicia Diven Jozami, sus hijos Josefina, Virginia y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Tenemos todos los buenos recuerdos vividos y espacios tuyos de la casa que nos hacen recordarte con una sonrisa, aunque la ausencia sea tan grande. Pedimos a Dios que nos ayude mientras rezamos por vos. Te queremos y te extrañamos mucho. Tus cuidadoras que estuvieron hasta tu último suspiro. Viviana, Mónica, Silvina, Sandra, Flor.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin." Laboratorio de Dra. Noemí Iñiguez y flia de Clodomira acompañan al Dr. David. Jarma y flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria..

MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Rosa Estela Cortez de Sayago, hijas y hermanos participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan al Señor le conceda la paz eterna y brille para ella la luz que no tiene fin.

MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Los amigos de sus hijos Claudio y Ale Irastorza; chicho Santillán, Ana Alzoragay y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Tus correligionarios del comité Departamental Banda del UCR. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la paz infinita.

MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Jorge Zuain y flia., participan con mucho dolor el fallecimiento de la Mamá de su Amigo Claudio Irastorza. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Iber Asselborn y flia., participan con mucho dolor el fallecimiento de su correligionaria y ex concejal, rogando para ella que la luz de Dios ilumine su eterno descanso.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Sus hijos Adriana, Daniel y Carolina Rozze. Sus restos serán inhumados hoy 17:00 hs en el cementerio Parque de la Paz previo oficio religioso. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel 4219787.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Su hijo Daniel Rozze, hija política María Ximena González Heredia; sus nietos Emilia, Teresa, Martin, Dante, Gerónimo, Olivia y Gaspar participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 17 en el cementerio Parque de la Paz.

PAZ DE TOLEDO, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Su esposo Luis Atilio Toledo, sus hijos Silvia, Marisa, rene, Mariela, sus nietops, bisnietos y demás familiares part. su fallec. y sus restos serán inhumados en el cem. Parque de la Paz a las 9 hs- Casa de duelo sala vel. 3 P.L. Gallo 330 Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PAZ, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Roberto Paz, su esposa Patricia Gil e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su cuñada Silvia Toledo y flia., por la partida al Reino de los cielos de su querida madre. Rogamos oraciones en su memoria.

RUIZ, NERI EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Margarita Guerrieri de Lugones; sus hijos Magui, Manuel, Delfín, Mechi, Tere y Susy y sus respectivas familias profundamente consternados ante el fallecimiento de Neri, el hombre que los acompañó y cuidó de Humberto hasta su partida a la Casa del Padre Eterno, lo recordarán siempre como fue su persona, un ser humilde, generoso, desinteresado, respetuoso, atento, dispuesto siempre a servir. Seguramente el Señor ya lo tiene en su Reino. Invitamos a sus familiares y amigos al novenario de misas que comenzará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica.

RUIZ, NERI EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Eduardo Molejon, Laura Izaguirre, Soledad y Hans Riede, Florencia y Hugo Moser, Inés y Juan Ignacio Telechea, Manuel y María Laura Alcorta, Sofía y Santiago Bahler, Máximo, Marcos y Lucía Molejón y sus nietos Benjamín, Faustino, Fermín, Juana, Juan Pedro, Francisca, Harter y Haily despiden a una gran persona y compañero de la familia. Ruegan una oración en su memoria.

RUIZ, NERI EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Máximo Molejon con mucho amor despide a su entrañable amigo Neri y ruega una oración en su memoria.

Invitación a Misa

CÁCERES, LUIS AMÉRICO (Pikilo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/14|. Pasaron 3 años desde que partiste al cielo y aún te extrañamos, pidiendo a Dios que cuide de ti y nos ilumines para encontrar la luz y la paz. Su esposa Adelma, su hijo Luis Alberto, sus nietos Pilar y Leandro, sus hermanas Francisca, Ana y Azucena, hnos. pol. sobrinos y ahijados invitan a la misa en iglesia Catedral hoy a las 20.30. Se ruega una oración en su memoria.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (Nina) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. El amor que sembró toda su vida permanecerá por siempre en nuestros corazones. Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Sta. Rita, al cumplirse seis meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Papi, vivir es muy difícil, pero vivir sin ti, es casi asfixiante. Los recuerdos a tu lado son el único aliento para nuestra alma, que no deja de sufrir, de llorar, de sentir dolor por tu ausencia. Todos nos hablan del tiempo pero nadie nos habló el silencio que nos llevaría a tus recuerdos, solo Dios sabe el porqué de tu partida y te confiamos a él. Lo único que nos queda es resignarnos y esperar nuestro reencuentro en el camino. Su mujer Elvecia, sus hijos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. María Auxiliadora, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

ISLAS, DIRCEO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/14|. El Cielo ya disfruta de tu bondad y alegría, mientras aquí te hechamos de menos, todavía tu esposa Marta, tus hijos Julio Daniel, Raúl, Miguel, Liliana Graciela y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San José del Bº Belgrano, al cumplirse 3 años de su fallecimiento.

LOBO, RAÚL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/13|. A 4 años de tu fallecimiento y 46 años de tu natalicio, tus padres Raul e Isabel, hijos, hermanos, hermanos, pol. sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia la Merced para rogar por el eterno descanso de su alma.

MUSSI, OSCAR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/13|. Al cumplirse 4 años de su fallecimiento, sus hijos Oscar, Ceci, José Luis, Marichi y nietos invitan a la misa a realizarse en la iglesia Catedral Basílica, hoy a las 20.30 hs.

SANGUEDOLCE, SALVADOR ANTONIO (Tano - Turi) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/14|. Padre cuanto tiempo pasó me parece que fue ayer, estas presente en todo momento en nuestras vidas. Padre te adelantaste se que algún momento nos vamos a encontrar. Al cumplirse tres años de tu partida al Reino de Dios. Su esposa Magui, sus hijos Sergio y Florencia oficiaran una misa en la Iglesia Catedral hoy a las 20,30 para rogar por su eterno descanso.

Agradecimientos

Recordatorios

GÓMEZ, MILAGROS DE JESÚS (Mochita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/07|. Homenaje póstumo y profundo "Día del Maestro" ya suenan las campanas en el espacio sideral, hermana mía, mi seño, despierta si estás dormida, el día llegó aquí, es tu día y el mío también, es para rendirte este postrero homenaje hoy, con el alma en llanto, pero repleto de cariño y respeto, en este día tan triste para mí y para ti, mi Cristo saluda a tu Cristo y tu Cristo saluda a mi Cristo, desde aquí y desde el más allá mutuamente nos estrechamos en un abrazo fraternal de hermanas, colegas y amigas y nos decimos ¡Feliz Día maestra! Al recordar hoy el "Día del Maestro" como también expresarle a aquel maestro argentino y autodidacta Don Domingo Faustino Sarmiento, hoy desde la lejanía del espacio y del tiempo, no dejo de admirar tu valentía, de penetrar en esa época por los impenetrables montes de Santiago del Estero, para sembrar el abecedario en esas mentes vírgenes y prepararlos para la vida, para que sean ciudadanos útiles a la Patria, consiente de su deber, sus obligaciones y todo, solo así podrán luchar, capear el temporal, que la vida con sus atajos, pretenda detener su camino, para salir airosos y sobre todo cuando la Patria los llame para defenderla en cualquier momento hasta perder la vida si es preciso, es por eso mi buena y sublime maestra, sentí la necesidad de escuchar en este silencio sepulcral estas palabras salidas de un corazón que ama y amó a su patria, como también complacer al gran "Maestro" cuando decía: "la ignorancia es atrevida" por eso vos maestra amada te introdujiste en la selva santiagueña, sin caminos, sin agua, sin alimentos, dejando las luces de la ciudad y la comodidad toda, fuiste allá lejos durante muchos años y borraste con tu pluma y la sabiduría ese Don que Dios da al Maestro real, con paciencia y amor la ignorancia, contra la cual sufriste y luchaste y como decía don Domingo Faustino Sarmiento "la ignorancia es atrevida" cumpliste tu sueño de enseñar, no solo a los alumnos, sino también al Soberano, al Pueblo también había que educar sobre todo con el ejemplo y estaba en lo cierto, porque el Maestro es Maestro las 24 horas del día y nunca dejará de serlo, aunque muerto esté seguirá siendo Maestro, palabra sublime y merece un gran respeto, si tenemos entendimiento. Aquel gran Maestro amaba su Patria, por eso sembró muchas escuelas por que él quería que amen a su Patria con honradez profesional del mas grande hasta el más chico y pedía que la cuidemos como una madre porque si se cae la Patria, caemos todos, a nuestra Patria no se le roba, tiempo, ni hacerle trampa en todo sentido y menos dinero, porque ella nos cobija como la madre cobija a sus hijos, por eso tenemos que cuidar sus bienes, sus dineros, que nadie los toque, porque si eso sucede a nuestra Patria o a sus instituciones es un mal ejemplo para las generaciones presentes y futuras y riñen contra la moral y las buenas costumbres. Conozco muchos maestros allá, en los montes de Santiago, en nuestra misma provincia haciendo Patricia, pero nadie los conocen hacen su obra en silencio y como si fuera poco lo que sufren ni siquiera tiene un sueldo digno, he sido Maestra y Directora de campo, por concurso de antecedente y oposición, conozca bien el interior de mi Provincia y nadie puede desmentirme porque mi trabajo lo realicé en pleno monte, durante 40 años como para pensar, para aquellos Maestros de antes, también vaya mi homenaje, porque lo merecen, no cualquiera es maestro, no hay que parecer sino hay que ser en toda la extensión de la palabra. Hermana amada, todavía encuentro el eco de tu voz, sonando en mis oídos ¡Patria! ¡Que la Bandera inventada por el General don Manuel Belgrano flamee sobre nuestras murallas y fortalezas, a lo alto de los mástiles de nuestras naves, y a la cabeza de nuestras legiones! ¡Que el honor sea su aliento, la gloria su aureola, la justicia su empresa…! Sí prometo, así con voz estridente y al unísono prometían tus alumnos Lealtad a la Bandera Argentina, sin duda en el más allá continuarás siendo Maestra y educando al Soberano, tal reza, "como es aquí es allá". Quiero que sepas Maestra, Hermana, mi Seño, aunque un día dejaste el aula que cobijó tanta infancia no olvidaré lo que sembraste en ella y sé también que los montes de Santiago del Estero lloraron y seguirán llorando tu ausencia, al no verte caminar por esos caminos y sentir el traqueteo de la carreta en que te conducías para llegar a tu Escuela amada. Hoy al recordarte aquí y allí junto a tus alumnos salen de mis ojos abundantes lágrimas inundadas de luz y de cariño Tiembla hoy mi voz, porque se siente humilde para poder decirte una poesía, siento que es poco todo lo que expreso, no alcanzan las palabras todavía y entonces ¡Oh Maestra de Campo! Que guía con tus luz el paso nuevo te dejo en esta estrofa tan sencilla, lo mucho que te debo. Por eso para mi dulce Maestra a quién siempre voy a llevar en mi corazón le digo: gracias, adiós señorita Milagros, adiós señorita Mocha, adiós hermana amada, adiós mi Seño, adiós señorita Gómez, adiós señorita Maestra de Campo. Hoy te estaré esperando para brindar por ti, por mí, por los colegas que se fueron y por la Patria. Que la luz del Creador te ilumine siempre. Amén, amén, amén. Tu hermana sin consuelo Farides Eugenia Gómez de Orieta.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

AGÜERO, LINDORO JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. El personal directivo, docente, administrativo y de maestranza del Jardín Municipal N' 15 Maria Isabel Rodriguez de Páez, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra compañera Candela. Rogamos oraciones en su memoria.

ROJAS, TELMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Victoria Miranda de Díaz, hijas Viviana y Rosy Diaz Miranda, nietos Gregorio y Agustina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones por su descanso eterno y resignación para su familia y que brille para el la luz que no tiene fin.

RUIZ, RODOLFO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Su padre Oscar Dario Ruiz su madre Amelia Angella, y su hna. Mariela part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. La Misericorida. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

RUIZ, RODOLFO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Rody, ser de luz y transparente alegría, no existen palabras para expresar tan tremendo dolor que nos causa tu inesperada partida. Dios conceda a sus padres, hermana, familiares y amigos una cristiana resignación. Pedro Castaño, Teresitas Gubaira, Lea, Lu, Ceci, Dai y Juan participan con profunda tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

JIMÉNEZ DE BUSTAMANTE, BLANCA HERMINIA (Choly) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/14|. Su esposo Cacho, hijos Fabián, Antonia, Martín; nietos Guadalupe, Milagros, Lucas y Valentín; hnos. Silvia, Negucha, Hugo, Liliana, Piqui, Pocha, Paco, María, hijos políticos Dorys y Carlos y demás fliares. invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol La Banda, con motivo de cumplirse 3 años de su partida la Casa del Señor.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Dr. Ángel Ramón Bagli y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Su esposa Mirtha sus hijos Víctor, Marcelo, Franco, Lidia, José, Diolinda y Rita Agüero; H. Pol Cecilia, Paola, Gilda, Daniela y Juan, nietos Roxana, Emiliano, Alejo, Candela, Tiziano, Mía, Sofía y de mas familiares, sus restos serán inhumados hoy 10:30 hs en el cementerio de Fernández. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel 4219787.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Sus hijos Aníbal, Cesar, Gustavo, Ariel, Martin, h. pol, Marilin, Mariza, Gloria, Marina y Maria Jose, nietos bisnietos y de mas familiares sus restos serán inhumados hoy 12.00 en el cementerio de Fernández. Cob. CARUSO C.I.A DE SEGUROS. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel 4219787.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Su hermana Jovita Carol y sus hijos Humberto, Cristina y Helena y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Su hermana política María Elba Corbalán de Khairallah, sus hijos; Nenina, Alejandra, y Jorge Khairallah y sus respectivas familias, participamos su fallecimiento con la firme convicción de que Dios ya la cobija en sus brazos amorosos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Su sobrino Jorge del Valle Khairallah, su esposa Cristina Narváez, sus hijos: Fabián, Camila, Sergio, Viviana e Iván y nietos participan con dolor su fallecimiento y agradecen todas las atenciones que tía Martha supo dispensarles durante su vida.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Su prima Maribe Carol de Parra, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleciéo el 10/9/17|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolas Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de los apreciados amigos Pimpo y Marilyn y a toda su familia Corbalán-Carol. Elevan oraciones en su memoria, que descanse en paz.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. La comunidad educativa del Colegio Madre Tierra participa con dolor el fallecimiento de la madre de los docentes Aníbal y Gustavo y madre política de la docente Marilín Trabalos. Elevan y una oración en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Una mujer fuerte es de más valor que cualquier joya. Juan Tevés, su esposa Lilian Quiroga y sus hijos Milagros, Facundo y Sebastián participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. El Partido Justicialista de Fernández, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la gloria del Señor.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala y sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Marcos Acuña, esposa e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en el dolor y la resignación.