Fotos "El peso de la ley" se llevó el Oro del Festival Nacional de Cine de Las Termas

11/09/2017 -

"El peso de la ley", de Fernán Mirás, fue la gran ganadora en el Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo, al levarse el galardón Termas de Río Hondo de Oro. Se consagró como Mejor Película, Mejor Actriz Protagónica (Paola Barrientos), Mejor Actriz de Reparto (María Onetto) y su director, Mirás, obtuvo una Mención de Honor por Ópera Prima. Después de proyectarse la última película en competencia, "Gilda: no me arrepiento de este amor", el jurado conformado por Carlos Sciacaluga, Rómulo Berruti, Emilio Marcelo Jozami y Maximiliano Augusto Rodríguez, eligió por unanimidad a este drama argentino cuya historia se enfoca en Gloria (Barrientos), una abogada que en toda su carrera jamás ha podido defender a alguien que no fuera culpable y su nuevo cliente parece continuar con la misma racha: un hombre acusado de violación en un pequeño pueblo donde nadie cree la historia del acusado. En tanto, Julieta Ledesma, realizadora de "Vigilia", filme que fue rodado en Ojo de Agua, ganó como Mejor Dirección. Lorena Muñoz y Tamara Viñes se alzaron con el Mejor Guión por "Gilda: No me arrepiento de este amor". El galardón como Mejor Actor Protagónico fue para Leonardo Sbaraglia, por su logrado trabajo en "El otro hermano". El premio Mejor Producción fue para "Los Inocentes". Además, el jurado otorgó una Mención de Honor al filme "Las Ineses", "por su mensaje humanista contra la discriminación". Subió a retirarlo el actor Luciano Cáceres, protagonista de esta historia. Previo a la entrega de los premios se realizó un emotivo homenaje a Carmen Barbieri.