El fiscal José María Campagnoli dijo que "es necesario evitar la politización de la Justicia"

11/09/2017 -

El fiscal José María Campagnoli planteó la necesidad de que la Justicia "no se politice", al considerar que ese potencial escenario atenta contra la independencia de un proceso penal.

"Me parece que no está bueno politizar la Justicia", opinó al evaluar como negativo que la suerte de una persona que va a ser sometida a un proceso penal dependa de determinado fiscal. Relativizó la influencia en la actualidad de Justicia Legítima -la agrupación de jueces y fiscales señalada por su afinidad con el kirchnerismo-, al sostener que algunos jueces y fiscales adherían a esta asociación durante el gobierno anterior "para no pasarla mal".

"Sé que muchos durante el apogeo del kirchnerismo decían ser de Justicia Legítima para no pasarla mal, pero no sé si en su corazón realmente así lo sentían", adujo.

Tras aclarar que se encuentra "del otro lado" de esta agrupación de jueces y fiscales, insistió en que "no me parece bien esto de politizar la Justicia".