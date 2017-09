Molestias visuales causadas por el uso de la computadora

11/09/2017 -

No hay evidencia científica de que las pantallas de la computadora produzcan daños permanentes de la visión. Sin embargo, alrededor del 80% de las personas que utilizan computadoras tienen molestias. Éstas pueden ser visión borrosa, sensación de visión doble, irritación ocular, picazón, lagrimeo, sensación de arenilla, tensión en las cejas, frente y cuello. Algunas personas tienen cefalea o mareos al mirar imágenes en 3D, que pueden indicar que el observador tiene un problema para enfocar o de percepción de profundidad. Afortunadamente, el cansancio producido es transitorio y está relacionado con el tiempo de dedicación. Son varios los motivos por los cuales surgen estos síntomas. El ojo se encuentra en reposo al mirar de lejos (a mas de 6 metros de distancia). Al mirar un aparato con monitor digital de cerca (pantalla de la computadora, lector digital, celular) los músculos externos e internos del ojo se esfuerzan para mantener la visión en un punto cercano y central. Para que el cerebro pueda interpretar las imágenes, las células visuales, que se encuentran en la retina, deben adaptarse a la pantalla que presenta distintas sensaciones de brillo, contraste, tamaño y forma. La frecuencia de parpadeo normal es de 12 veces por minuto. Al mirar la pantalla, se disminuye la frecuencia de parpadeo a 5 veces por minuto. Este fenómeno disminuye la lubricación ocular por el incremento de la evaporación lagrimal y la superficie ocular no se hidrata correctamente. Esto genera que se perciba sensación de ojo seco. Es de esperar que cuanto más trabajemos con una computadora, mayores molestias sentiremos. ¿Qué podemos hacer para aliviar las molestias? 1) Lo primero es realizar un examen visual para descartar algún vicio de refracción (miopía, astigmatismo o hipermetropía) o un trastorno de la motilidad ocular. Recordar que en mayores de 40, la presbicia modifica nuestra capacidad para enfocar de cerca y por tanto se necesitan anteojos correctos. 2) Para evitar que la córnea se deseque, debemos recodar parpadear frecuentemente y que la pantalla esté orientada 25 grados hacia abajo para no abrir más de lo normal los ojos. Aléjese de la pantalla al menos 63 centímetros, la longitud del brazo, de la pantalla de la computadora Las lágrimas artificiales para lubricar la superficie ocular suelen ser útiles cada 30 minutos durante el tiempo de permanencia con la pantalla. 3) Tomarse descansos regulares cada hora de trabajo para dirigir la mirada hacia un punto alejado por 5 minutos (a través de una ventana a lo lejos) y realizar ejercicios de cabeza, cuello y hombros. 4) Buena iluminación del lugar: Si la pantalla es mucho más brillante que la luz del ambiente, suele generar molestias visuales 5) Trabaje en escritorios más bajos que lo habitual y sillas con un buen apoyo lumbar y de altura modificable y, si fuera posible, especiales para computadora. 6) Los lentes de contacto favorecen la sequedad ocular, por lo que para trabajar con pantallas de computadora, sugerimos en lo posible utilizar lentes aéreos