El segundo capítulo se cierra esta noche con dos enfrentamientos

11/09/2017 -

Los partidos Unión vs. Gimnasia y Esgrima La Plata y Huracán vs. Newell’s Old Boys cerrarán hoy la segunda fecha de la Superliga argentina de fútbol.

A partir de las 19.05, Unión recibirá a Gimnasia, en búsqueda de su primera victoria en el torneo, después del empate 1 a 1 en su estreno con Newell’s, y con el regreso de Leonardo Carol Madelón.

Por su parte, Gimnasia también irá por su primera sonrisa, luego del electrizante 4 a 4 contra Defensa y Justicia, y tendrá los regresos del arquero Alexis Martín Arias por Yair Bonnín, y del uruguayo Brahian Alemán por Agustín Bolívar.

Desde las 21.05, Huracán recibirá a Newell’s, en búsqueda de cambiar la cara tras el flojo debut con Independiente y repetirá el equipo que viene de eliminar a Colón en Copa Argentina.

Newell’s presentará el debut del portugués Luis Leal por el lesionado uruguayo Mauro Guevgeozián.