Fotos El intendente Mukdise y el Dr. Torrejón destacaron la importancia del turismo

11/09/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) El intendente termense, Roberto Mukdise, puso de relieve que una ciudad que nació y creció con el turismo termal, con el tiempo fue ganando el prestigio que hoy hace que la reconozcan a nivel internacional. "El objetivo de este tipo de cursos es fundamental para que nos vayamos superando e integrando a la región de todo el NOA, para que nuestra oferta sea cada vez más competitiva e importante. Sostengo que no debemos conformarnos con brindar un buen servicio, sino que debemos aspirar a un servicio de excelencia, y tenemos que convocar a profesionales que nos ayuden capacitándonos", expresó. Por su parte, Antonio Torrejón, asesor honorario del Ministerio de Turismo de la Nación, es vicepresidente de la Academia Argentina de Turismo y vocal del Comité de Ética Turística de la Organización Mundial de Turismo 2015/16 manifestó: "En estos 53 años que llevo en esta pasión que es el turismo, más allá de haber tenido la oportunidad de escuchar a muchos docentes en la materia y también de la vida, mi primer desafió turístico fue hacer un destino turístico de Puerto Madryn (que tenía cosas raras y no lo conocía nadie) y encontrarme aquí hace muchos años un destino como Río Hondo que posee uno de los atractivos más antiguos como sus aguas termales que se viene hablando desde hace muchos años en el turismo de nuestro país. Turismo no es una actividad fantástica, sino que es grato porque es una práctica abierta y para todas las clases sociales, tiene particularmente mucho horizonte. Hoy en el mundo occidental cada diez puestos de trabajo, tres son los que brindan trabajos vinculados al turismo". Por último aclaró: "Hace muchos años la gente me hablaba de industria turística, y les dije señores esto es una industria, la industria es la transformación de asociación de servicios. Mientras que las fases del turismo es unir servicios, generar trabajo y aptitud de brindar hospedaje de economía y calidad humana".