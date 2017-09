Profundizan investigación contra siete hermanos acusados de violaciones masivas en el interior

Fotos CÁMARA GESELL. Ahora, los expertos escucharán a una de las víctimas. También, se viene el ADN al bebé nacido en plena faena sexual colectiva.

11/09/2017 -

La Fiscalía realizará esta semana Cámara Gesell a una de cinco hermanitas, al parecer sometidas a crueles vejaciones sexuales en el interior de la provincial.

Contra las cuerdas, la Justicia investiga a una mujer, su pareja y seis cuñados, tres de los cuales permanecen prófugos.

Todo el grupo está sospechado de haber ultrajado sexualmente a casi todas las hermanas, una de las cuales tuvo un bebé, pero ignora la real paternidad, "ya que con panza igual me agarraban", fue el desgarrador relato de la víctima.

En su extenso relato, la hoy "niña madre" manifestó a los investigadores: "Mi padrastro empezó a violarme una noche. Después, le siguieron sus hermanos. Pero más, mi padrastro. No le importó que haya quedado embarazada. Sí me dijo: creo que es mío porque se parece a mí. Tengo mucha bronca. Me dan asco. Mi mami no hacía nada para defendernos. Ellos tenían relaciones y mis hermanitos veían y aprendían. El hermano de mi padrastro manoseó a mis hermanas. A la de 12 la corrió y la abusó. La defendía, pero un día la alcanzó y la violó".

Lejos de todo eufemismo, la fiscal Andrea Juárez destinó sus energías en garantizar la prisión preventiva para los hoy presos y, a la vez, nutrirse de pruebas científicas que otorguen contundencia al proceso.

Detrás de ese cometido, en los días venideros una de las víctimas será trasladada a la capital y escuchada en Cámara Gesell. Luego, la Fiscalía dispondría nuevas medidas.