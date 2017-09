Laurita y Fede ya no se ocultan tras la reconciliación

11/09/2017 -

Desde que Fede Bal y Laurita Fernández le pusieron punto final a su noviazgo, el actor se encargó de demostrarle a su ex y partenaire en Bailando 2017 que no pensaba bajar los brazos y que entre sus deseos estaba la de reconquistar a la bella rubia... Y finalmente lo logró, aunque por mucho tiempo intentaron ocultar la "buena onda" que había entre ellos en los últimos tiempos.

Después de muchas idas y vueltas y cuando los rumores de reconciliación sonaban cada día con más fuerza, el hijo de Carmen Barbieri y la bailarina volvieron.

Y lo hicieron con todo. Luego de que días atrás, los tortolitos se mostraran súper felices frente a la cámara en el teatro, donde disfrutaron de la obra Rock of Ages, apareció una foto de ellos a puro beso.

El encargado de mostrar a los jóvenes apasionados fue Ángel de Brito quien compartió la romántica postal a través de su cuenta personal de Twitter.

"Me envían los mismos fans de #balfer", escribió, junto a la imagen.

"Si se vuelve a mandar otra macana, va a ser problema de él. Yo, en la balanza me pesaron más las ganas de volvernos a ver. Yo le doy amor, si no es así del otro lado, soltaré y es un problema de él", había asegurado Laurita hace algunos días en "Right Now".

Por su parte, Fede subió fotos junto a Laurita en su Instagram Storie, donde se mostraron muy sonrientes.