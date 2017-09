Zaira reveló cómo le "robó" la clave del celular a Forlán

11/09/2017 -

Zaira Nara se confesó en el programan de Andy Kusnetzoff y recordó algunas historias del pasado. El conductor pidió que dieran un paso al frente aquellos que alguna vez le revisaron el teléfono a alguna pareja. "¿Puede ser ex pareja?", preguntó la modelo.

"Creo que sí, que el que busca encuentra. Hay algo que sentís, ¿viste? Cuando sentís que no va más y no sabés por qué. Me estaba por casar y no quería, sentía como que había algo. Sí, lo sentís, había algo que no me hacía sentir tan cómoda. Me iba acercando al momento y me daba miedo. Horrible ver algo. Pero la realidad es que por algo pasa. Por algo el que nunca busca, busca una vez y encuentra", comenzó Zaira, en referencia a su relación con el futbolista Diego Forlán, que terminó meses antes de la boda.

"¿Tenías contraseña? ¿Cómo se hace para revisar el celular?", consultó Andy y Zaira reveló cómo se "robó" el acceso. "¿Sale en Uruguay esto? Porque alguien se está enterando ahora. Esto se ve mucho en Uruguay. Él tenía una clave, pero yo durante tres años de relación no la tuve. Pero en el último vuelo que estábamos haciendo, no sé si de Miami a Buenos Aires, la vi. Y era una bolu... la clave", concluyó la modelo.