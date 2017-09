Su pasión por el cine

11/09/2017 -

Su amor por el cine hace desaparecer las barreras, las condiciones y el género. Todo lo que sea del rubro, a Nahiara le apasiona.

¿Eliges las temáticas para trabajar, en este caso, en el cine?

Me gusta tanto hacer cine que no escatimo demasiado. Si es un buen guión y un buen director, no dudo y no escatimo en el género.

Quizás, sí, tenía géneros menos incursionados como por ejemplo el terror y el thriller, que es algo que más vine haciendo en estos últimos tiempos.

Me apasiona hacer cine y cualquier género está bueno como experiencia.