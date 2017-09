Old Lions se hizo fuerte y es finalista

Fotos RENDIMIENTO. Old Lions fue de menor a mayor y terminó venciendo con justicia al Jockey tucumano.

Old Lions volvió a jugar un gran partido y contra muchos pronósticos, superó con autoridad por 24 a 11 al Jockey Club de Tucumán en su propio reducto y de esta manera se convirtió en finalista de la Zona Promoción del Torneo Regional del NOA, por lo que el próximo fin de semana jugará el partido decisivo ante Cardenales, que derrotó en la otra semifinal a Gimnasia y Tiro de Salta.

El equipo santiagueño ratificó su nivel ascendente y como la semana pasada ante Tigres, exhibió un juego sólido que le permitió imponerse con total justicia ante un rival al que no había podido derrotar en los dos partidos previos en la temporada.

Un penal a los 3 minutos adelantó rápidamente a los tucumanos en un partido que era cerrado y exhibía mucha paridad. Hasta que sobre los 23, un try de Matías Barraza puso adelante al León, que además gozó de la buena puntería de Coronel para la conversión y también para que siete minutos después mediante un penal, estirara la diferencia.

Un nuevo penal para Jockey lo acercó (6-10), pero Old Lions no le dio tiempo para intentar la reacción y a través de Luciano Zalazar conquistó su segundo try para cerrar así el primer tiempo con un 17 a 6 a su favor.

El complemento empezó con el local volcado al ataque y un Old Lions que prolongó la buena defensa del primer tiempo, por lo que el marcador no se movía, si no hasta los 22 cuando un try de Martínez acercó a Jockey a seis puntos y le puso suspenso a la tarde tucumana.

Pero Old Lions manejó con mucha madurez la situación y como pasó en el primer período, volvió a golpear rapidamente, esta vez a través de Facundo Coronel, que perforó por tercera vez en la tarde el ingoal de Jockey; Poky Coronel volvió a acertar a los palos y allí el partido quedó prácticamente sentenciado, porque fue un golpe duro para los tucumanos, que nada pudieron hacer hasta el final.