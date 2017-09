Los santiagueños estuvieron encerrados y en alerta en Miami por el paso del poderoso Irma

11/09/2017 -

Los santiagueños que viven en Miami, en la Florida estadounidense, pasaron la jornada de ayer encerrados y en alerta máxima ante el paso del poderoso huracán Irma, que si bien bajó a categoría 4, golpeó toda esa región con vientos superiores a los 240 kilómetros por hora.

A través de redes sociales y de Whatsapp, Claudio "Látigo" Ponce y Josefina Pereyra relataron a EL LIBERAL cómo vivieron estos momentos difíciles, aunque la buena noticia es que están muy bien más allá de la presencia de tan potente huracán.

"Buen día a todos, estamos con una fuerza del viento y lluvia muy fuerte y los torna dos que se suman. No hay luz, no hay cómo conectar los teléfonos, ¡Miami está en alerta máxima! Por el momento, el ojo del huracán Irma está muy cerca de pisar tierra. ¡Que Dios proteja a la Florida!", escribió Claudio Ponce en su página de Facebook durante la mañana.

Y agregó: "Ráfagas de 153 mph (245 km/h) de categoría 3 y 4, con tornados en los sectores de Miami Dade, Fort Lauderdale, Coral Spring y West Palm Beach y algunos otros sectores muy posiblemente. Las mareas ciclónicas bajaron un poco, pero eso no significa que estamos fuera de peligro. ¡Seguimos en Alerta!".

A continuación, Ponce envió videos a EL LIBERAL en donde muestra cómo está Miami cuando el huracán pasaba por la ciudad. Allí, explicó que las fuertes lluvias provocaron "impresionantes inundaciones" y hubo cortes de energía eléctrica como medida de precaución. Igualmente, debido a que hace varios días que se preparaban para este fenómeno, tiene provisiones para por lo menos una semana.

"Para nosotros es fundamental tener los teléfonos activados para poder mostrarles lo que está pasando y lo que estamos pasando todos aquí en Miami. Todo empezó a las 4 de la mañana y ahora, 13.30 hora local, sufrimos ráfagas de viento que superan las 150 millas por hora (240 km/h)", relató.

Josefina Pereyra

Por su parte, Josefina Pereya también relató su experiencia: "Hoy (por ayer) nos despertamos a las 7 am con las advertencias que llegan al teléfono. Unas alarmas muy fuertes, pero el viento fuerte empezó recién ahora 12 pm. Por suerte tenemos energía (eléctrica), pero no funciona el cable ni el wifi, así que no lo estamos siguiendo (la evolución del paso del huracán por Miami)".

La santiagueña expresó que "la verdad, si uno está en un lugar seguro se siente muy tranquilo", aunque advirtió que "el huracán se viene moviendo muy lento, entonces se va a mantener por bastante tiempo, por muchas horas".

"Estamos con advertencia de tornado en este instante y el lago que está detrás de la casa, que lo habían drenado, ya está lleno otra vez", expresó Josefina, quien permanece refugiada junto con su novio en la casa de un familiar.

"Una buena noticia es que el huracán se movió mucho para el oeste, lejos de donde estoy. Vamos a tener mucha lluvia, inundaciones, así que nos estamos preparando para el después", adelantó.