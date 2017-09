Desde hoy y hasta el viernes se realizarán tests gratuitos para detectar la hepatitis C

Fotos CAMPAÑA. En 44 hospitales del país se realizarán los testeos para detectar a tiempo la hepatitis C.

11/09/2017 -

En el Laboratorio Central del Ministerio de Salud se brindará información para concientizar y se llevarán adelante testeos en forma totalmente gratuita para detectar personas mayores de 18 años con hepatitis C desde hoy y hasta el viernes.

Esta campaña de concientización y detección de hepatitis C fue lanzada por el Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales del Instituto "Dr. Carlos Malbrán", en conjunto con la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado y se replicará en 44 hospitales de todo el país.

Todos aquellos interesados en participar de esta iniciativa, es decir realizarse el test para la hepatitis C y recibir información sobre la enfermedad, deberán acercarse al Laboratorio Central ubicado en el Ministerio de Salud, sito en Avda. Belgrano (S) Nº 2050.

La hepatitis C es una condición crónica, potencialmente grave, que hoy se puede curar. Es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis C. Cuando una persona se infecta con el virus de la hepatitis C, puede desarrollar una infección aguda que varía en gravedad: desde una enfermedad muy leve, con pocos o ningún síntoma, hasta una afección grave que requiere hospitalización.

La Dra. Lucía Abdulajad, coordinadora del Programa Provincial de VIH/Sida, ITS y hepatitis virales explicó que el test consiste en la extracción de una pequeña muestra de sangre y que los resultados se brindan en 30 a 45 minutos.

"La hepatitis C afecta a miles de personas, pero en la mayoría de los casos es asintomática, entonces la persona ignora que padece esta enfermedad", explicó.

Por eso es tan importante esta acción de detección que permite llegar a un diagnóstico y, en caso de resultar positivo, comenzar un tratamiento.