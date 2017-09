Alex y Charlotte Caniggia alteraron a Susana Giménez en sus programa

Hoy 07:57 -

Los mellizos Charlotte y Alexander Caniggia estuvieron en el living de Susana Giménez, para promocionar su reality que se estrena el próximo 18 de septiembre en MTV, pero como no podía ser de otra manera, Susana le preguntó a Charlotte por la denuncia por violencia de género que Mariana Nannis le hizo a su novio, Lhoan.

"Yo quiero saber si Lhoan te pega o no", le dijo Susana a Charlotte, sin vueltas. A lo que Charlotte contestó: "No me pega, los dos somos locos. Vamos, volvemos, nos pelamos, lo que pasa es que los dos somos acuarianos y chocamos mucho". "Pero ¿seguro? -insistió Susana-, no está bien que te pegue". A lo que Charlotte contestó, "Son relaciones así, ¿vos nunca tuviste una? ¿Vos no tiraste un cenicero?".

Por otro lado su hermano Alexander, que estaba junto a Charlotte, acotó: "Yo vi cuando le pegaba y lo subí a las redes sociales, jamás mentiría con este tema y claro que mi mamá se enteró de lo que pasaba". Sin embargo, Charlotte volvió a insistir: "No es así, él dice eso porque no lo quiere".