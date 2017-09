Ex colaborador de Maradona: "Quiero que Argentina quede afuera del Mundial"

Fotos Fernando Signorini, ex preparador físico de Diego Maradona y del seleccionado argentino.

Fernando Signorini, ex preparador físico de Diego Maradona y del seleccionado argentino, confesó hoy su deseo de que "Argentina quede afuera del Mundial (Rusia 2018)" para que "de una vez por todas se termine con el grado vergonzoso e hiriente de desorganización y corrupción" que existe en su estructura dirigencial.

"No me preocupa la posibilidad de quedar fuera del Mundial. Sinceramente me alegra. Hace tiempo quiero que Argentina quede afuera de toda las competencias que disputa", disparó Signorini en diálogo con el programa Ataque Futbolero, de radio Güemes.

El ex colaborador de Maradona aseguró que debido a las condiciones actuales no le "interesa" el seleccionado argentino, por esa razón no vio la última presentación del equipo ante Venezuela (1-1) en el estadio Monumental, el martes pasado. “No hay tiempo, un equipo es producto de los ensayos y los jugadores llegan un día antes. Por eso la mayoría de las selecciones juega mal”, entendió.

“El fútbol argentino se ha transformado de un hecho cultural que permitía la educación del joven a través del deporte a esta locura, en la que se tiran cosas desde las tribunas, en la que hay connivencia con las barras bravas, los dirigentes que tienen sus empresas que funcionan de forma brillante y los clubes están como están”, profundizó.

Y por último descreyó de la gestión del actual presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, al afirmar: “Es mentira que quieran hacer las cosas bien. Las estructuras no se cambian, los organismos que debieran intervenir no intervienen, los que estaban con (Julio) Grondona se fueron por la puerta de atrás y no dieron explicaciones; los nombres cambian pero la filosofía es siempre la misma”.

Argentina se ubica en la quinta posición (repechaje) de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 con 24 puntos, los mismo que tiene Perú, situado en el cuarto lugar, de acceso directo al Mundial, por diferencia de gol. El seleccionado dirigido por Jorge Sampaoli recibirá precisamente a los peruanos el jueves 5 de octubre y el martes 10 definirá su futuro ante Ecuador en la altura de Quito.