La confesión hot de Lali Espósito: "Me encanta..."

Fotos Lali Espósito.

Hoy 18:11

Durante una reciente entrevista, Lali Espósito hizo una confesión más que osada y no tuvo reparos en admitir lo mucho que le gusta el sexo. “Soy muy verdadera en un mundo de plástico”, aseguró la ídola de las adolescentes.

“Soy una persona que disfruta y goza de los placeres. Total: me encanta morfar, me encanta cog…, me encanta todo. Como me encanta lo placentero, cuando no me encuentro en ese lugar, me siento incómoda”, expresó Lali.

Y agregó: “Mi novio se dedica a otra cosa, por suerte. Nunca había experimentado la situación de que en una misma charla pudiéramos dejar de hablar de mí para hablar del trabajo del otro. Eso es espectacular”.

Recordemos que la cantante atraviesa uno de los mejores momentos de su vida: su relación con Santiago Mocorrea va viento en popa y su carrera pareciera no tener techo.