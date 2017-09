Fotos Martín Bossi le respondió a Mirtha Legrand por su parodia a CFK

Hoy 20:39 -

El domingo pasado Marcelo Tinelli le realizó una entrevista a “Cristina”, personificada por el actor y humorista Martín Bossi y que fuera transmitida por Facebook.

Esto generó polémica y durante la semana Mirtha Legrand criticó duramente el sketch. "Me pareció horrible, no era un día para pasarlo, con todo lo que estaba sucediendo en la Plaza de Mayo en ese momento", indicó la diva.

Aprovechó además para criticar la entrevista telefónica a la que accedió Macri durante la grabación de ese sketch pero que finalmente no se vio al aire. "Me pareció absolutamente inoportuna la salida al aire del presidente. Pero nadie se niega a la televisión. Es cholula, la gente es muy cholula", sentenció.

Bossi no se quedó callado y salió a responder: "El arte es provocación, vivimos en democracia y cada uno dice lo que quiere. Me seduce que salga Mirtha y diga que fue 'horrible' porque si no dice nada es como que el efecto no está logrado".

"Fue un skecth que la verdad fue un desafió actoral para mí y hacer humor con Marcelo a mí me gusta, es mi amigo”, aseveró.