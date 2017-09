Unión se quedó con el triunfo ante el "Lobo" platense

Hoy 20:59 -

En el marco de la fecha 2 de la Superliga de Primera División, Unión de Santa Fe le ganó a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la mínima diferencia y sumó su primer triunfo en lo que va del campeonato.

En un partido sin demasiadas emociones, el conjunto santafesino se quedó con el triunfo luego de que Franco Soldano, a los 20 minutos del arranque, metiera el único tanto del encuentro.

En el complemento, el “Lobo” no tuvo la inteligencia necesaria para aprovechar los espacios de la cancha y no solo no pudo salir del 0, sino que hasta podría haber perdido por una mayor diferencia.