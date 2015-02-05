CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Septiembre 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 22:23 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 1ª. EDICIÓN
14.00 MONOFECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÈ MANO ESTA?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
18.30 CORTA POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÈ LA TIERRA PORMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 GOLPE AL CORAZÒN
00.30 EL SULTÀN
01.30 PAUSA EN FAMILIA l
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 LOS DEPREDADORES MÁS PELIGROSOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TELÓN ABIERTO
15.30 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES DEL SUD vs. REGATAS (F)
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CONSTRUYENDO SABORES
19.30 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
12.00 HOUSE OF LIES 05 EPS 07
12.31 HOUSE OF LIES 05 EPS 08
01.01 DETRÁS DEL CANDELABRO
03.28 ROCK STAR. LA VOZ DEL DRAGÓN
05.35 CUANDO UN HOMBRE AMA A UNA MUJER
08.10 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ
08.26 TIENES UN E-MAIL
10.53 HONEY
12.47 STEP UP 3
15.04 JUGANDO POR AMOR
17.04 SOMOS MARSHALL
19.45 EL SECRETO DE ADALINE
22.00 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
TNT
02.27 DOS COLGADOS MUY FUMADOS
04.09 TNT BUZZ
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.31 LILO Y STITCH
08.03 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO
09.54 MAL EJEMPLO
11.36 LOS ROMPEBODAS
13.43 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA
15.25 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
17.18 RATATOUILLE
19.20 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO
22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
23.00 LA ÚLTIMA BALA
00.39 MATAR O MORIR
TCM
01.12 LA PANTERA ROSA
01.42 EL FANÁTICO
03.41 BERNARDO Y BIANCA EN CANGUROLANDIA
05.00 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
05.50 LA PANTERA ROSA
06.20 ALF (TEMPORADA 4)
06.46 ALF (TEMPORADA 3)
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS BUNNY MOVIE
10.53 BERNARDO Y BIANCA EN CANGUROLANDIA
12.18 OSMOSIS JONES
14.00 LOS CAZAFANTASMAS
15.56 CAMBIO DE HÁBITO 2. MÁS LOCURAS EN EL CONVENTO
17.58 TOOTSIE
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.35 LA NIÑERA
21.00 CORRE LOLA CORRE
22.33 SILVERADO
SPACE
02:11 LA NAVE DE LA MUERTE
03:52 TIFÓN: AMENAZA INMINENTE
06:00 LA FURIA DEL YETI
07:56 TERROR EN LA NIEBLA
09:54 EL CORRUPTOR
11:57 OBJETIVO INVISIBLE
14:17 EL SOSPECHOSO
16:33 ONG BAK: EL INICIO
18:30 LA BALA DEL ASESINO
20:17 BREAKOUT: LA CACERÍA
22:00 EL SOSPECHOSO
A DÓNDE IR
PANGEA
(CAMINO DE SAN ANTONIO, A 500 METROS DE RUTA 9)
+ SÁBADO 16, DE 9.30 A 18.30, MARATÓN DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS PABLO Y BÁRBARA. LAS ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y A TRAVÉS DE AUTOENTRADA.
+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD “UNA VUELTA MÁS”.
FÓRUM
(PERÚ Nº 511)
+ EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL ARRANCARÁ EN SANTIAGO SU GIRA POR EL NOA DONDE PRESENTARÁ SU NUEVO CD, “SER”.
CINES
SUNSTAR
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años) DURACIÓN: 143 Minutos
17.15 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS) DURACION: 109 Minutos
20 (Cast), 22.35 (Subt)
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) DURACIÓN: 90 Minutos
16.:15 (Cast)
ATÓMICA (2D):
ACCIÓN (+ 16 AÑOS) DURACIÓN: 115 Minutos
18.15 (Cast) 20.30 (Cast) 22.45 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP) DURACIÓN: 105 Minutos
17.30 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 113 Minutos
19.45 (Cast), 22.10 (Cast)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) DURACIÓN: 91 Minutos
17.30 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 101 Minutos
19.45 (Cast) 22.15 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 109 Minutos
17 (Cast), 19.20 (Cast), 22 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R
CASTELLANO 2D 17:30- 18:00-
19:50, 20:20, 22:10 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LOS QUE AMAN, ODIAN ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:50, 23:10
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE (VENTA ANTICIPADA)
2D CASTELLANO 17:00, 19:50, 22:40