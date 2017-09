CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Septiembre 2017

Hoy 22:23 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 1ª. EDICIÓN

14.00 MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÈ MANO ESTA?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

18.30 CORTA POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÈ LA TIERRA PORMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 GOLPE AL CORAZÒN

00.30 EL SULTÀN

01.30 PAUSA EN FAMILIA l

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 LOS DEPREDADORES MÁS PELIGROSOS





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TELÓN ABIERTO

15.30 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES DEL SUD vs. REGATAS (F)

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CONSTRUYENDO SABORES

19.30 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

12.00 HOUSE OF LIES 05 EPS 07

12.31 HOUSE OF LIES 05 EPS 08

01.01 DETRÁS DEL CANDELABRO

03.28 ROCK STAR. LA VOZ DEL DRAGÓN

05.35 CUANDO UN HOMBRE AMA A UNA MUJER

08.10 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

08.26 TIENES UN E-MAIL

10.53 HONEY

12.47 STEP UP 3

15.04 JUGANDO POR AMOR

17.04 SOMOS MARSHALL

19.45 EL SECRETO DE ADALINE

22.00 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA





TNT

02.27 DOS COLGADOS MUY FUMADOS

04.09 TNT BUZZ

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.31 LILO Y STITCH

08.03 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO

09.54 MAL EJEMPLO

11.36 LOS ROMPEBODAS

13.43 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

15.25 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

17.18 RATATOUILLE

19.20 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO

22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

23.00 LA ÚLTIMA BALA

00.39 MATAR O MORIR





TCM

01.12 LA PANTERA ROSA

01.42 EL FANÁTICO

03.41 BERNARDO Y BIANCA EN CANGUROLANDIA

05.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF (TEMPORADA 4)

06.46 ALF (TEMPORADA 3)

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS BUNNY MOVIE

10.53 BERNARDO Y BIANCA EN CANGUROLANDIA

12.18 OSMOSIS JONES

14.00 LOS CAZAFANTASMAS

15.56 CAMBIO DE HÁBITO 2. MÁS LOCURAS EN EL CONVENTO

17.58 TOOTSIE

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.35 LA NIÑERA

21.00 CORRE LOLA CORRE

22.33 SILVERADO





SPACE

02:11 LA NAVE DE LA MUERTE

03:52 TIFÓN: AMENAZA INMINENTE

06:00 LA FURIA DEL YETI

07:56 TERROR EN LA NIEBLA

09:54 EL CORRUPTOR

11:57 OBJETIVO INVISIBLE

14:17 EL SOSPECHOSO

16:33 ONG BAK: EL INICIO

18:30 LA BALA DEL ASESINO

20:17 BREAKOUT: LA CACERÍA

22:00 EL SOSPECHOSO





A DÓNDE IR

PANGEA

(CAMINO DE SAN ANTONIO, A 500 METROS DE RUTA 9)

+ SÁBADO 16, DE 9.30 A 18.30, MARATÓN DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS.





TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS PABLO Y BÁRBARA. LAS ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y A TRAVÉS DE AUTOENTRADA.

+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD “UNA VUELTA MÁS”.

FÓRUM

(PERÚ Nº 511)

+ EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL ARRANCARÁ EN SANTIAGO SU GIRA POR EL NOA DONDE PRESENTARÁ SU NUEVO CD, “SER”.





CINES

SUNSTAR



EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años) DURACIÓN: 143 Minutos

17.15 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS) DURACION: 109 Minutos

20 (Cast), 22.35 (Subt)

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) DURACIÓN: 90 Minutos

16.:15 (Cast)

ATÓMICA (2D):

ACCIÓN (+ 16 AÑOS) DURACIÓN: 115 Minutos

18.15 (Cast) 20.30 (Cast) 22.45 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP) DURACIÓN: 105 Minutos

17.30 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 113 Minutos

19.45 (Cast), 22.10 (Cast)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) DURACIÓN: 91 Minutos

17.30 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 101 Minutos

19.45 (Cast) 22.15 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 109 Minutos

17 (Cast), 19.20 (Cast), 22 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R

CASTELLANO 2D 17:30- 18:00-

19:50, 20:20, 22:10 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65





LOS QUE AMAN, ODIAN ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:50, 23:10

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65





EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE (VENTA ANTICIPADA)

2D CASTELLANO 17:00, 19:50, 22:40