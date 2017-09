FÚNEBRES | 12 de Septiembre de 2017

Hoy 22:52 - FALLECIMIENTOS





Héctor Ramón Palau

Nazareno de Jesús Ledesma

Tito Aníbal Gómez

ARAYA, ROSA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Sus hijos Federico, Belén, sus nietos Florencia, Valentina, h.polit. Celeste y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque la Paz. Cobertura Obra Social Iosep. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - Tel 4219787.

BELTRÁN NEIROT DE OLIVARES, NORMA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Chile - Viña del Mar el 7/9/17|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y familia participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y acompañan a sus hijas, nietos y demás familiares con todo afecto.

BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Luis Baccino y flia, participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia rogando por la paz de su alma.

BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/9/17|. Rafael Bonacina y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, pidiendo que el Señor les de una santa resignación a toda su flia. Elevan oraciones en su memoria.

BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/9/17|. Directivos y empleados de Bonacina Pinturería participan con dolor su fallecimiento.

BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Coco Espíndola y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo de siempre, que desde su niñez y años de adolescencia compartió inolvidables momentos Sumampeños con quienes lo apreciamos por sus cualidades y don de gente. Elevamos oraciones en su memoria, rogando por su descanso eterno.

BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del señor padre de su matriculada contadora Nilda Liliana Bonino. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del señor padre de la contadora Nilda Liliana Bonino. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre de la Colega, Contadora Nilda Liliana Bonino. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

CARABAJAL, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Luis José Vella, su hijo Luis Edmundo, su Sra. Jimena Álvarez y familia acompañan con dolor y elevan oraciones en su memoria.

CRUZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Nelly Alba Martínez, Dardo Victorio Coronel, hijos y familia acompañan a Negra y Paola, en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, TITO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Su esposa Antonia Navarrete, hijos Eduardo, Liliana, Cesar, Adrian, nietos Yessica, Flor, Rodri, Vale, Guada, hijos politicos Ely, Miguel, Dario. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Su esposa Eloisa, sus hijos Karina y Pablo y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy a las 11.45 hs. Casa de duelo Sta Fe 356. en el cementerio El Descanso. Yanda. Ruegan oraciones en su memoria. ABRAHAM GUBAIRA S.R.L. p/ Caruso Cia. de Seguros.

LEDESMA, NAZARENO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Sus hijos, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en hs. de la tarde en el cementerio P. de la Paz. Casa de duelo Pío VII 234 Nº 306 Bº J. Kennedy. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LENCINA DE SÁNCHEZ, AIDÉ PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Compañeros de sus hijos Fernando y Juan, del Dpto. Inmobiliario Urbano participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria: CPN Nadia Bitar de Acuña, Ing. Ada Ruiz de Villa, Manuel Alberto Ibáñez, Juan Alberto Barrios, Gloria Coronel, Sonia Coronel, Adrián Díaz, Marina Espeche, Sandra Ferreyra, Cecilia Hermelo, Silvana Ibarra, David Ledesma, Lelia López, Verónica Medina, Isabel Mendieta, Roxana Miranda, Marta Pajon, Luis Ponce, Martín Roldán, Gabriel Ruiz, Ricardo Sgoifo.

LENCINA DE SÁNCHEZ, AIDÉ PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Alberto Ibáñez y familia participan con profundo dolor el falleciiento de la mamá de sus amigos Fernando, Juan y Lucho. Ruegan oraciones en su memoria.

LENCINA DE SÁNCHEZ, AIDÉ PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Isabel Mendieta y Sandra Ferreyra participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del compañero Juan. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAGUNO, EMMA NOEMí (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Su hermana Elena Llaguno participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega al Señor por su eterno descanso.

LLAGUNO, EMMA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Su tío Eduardo Llaguno, sus primos Beatriz Llaguno y flia, Hugo Llaguno y flia y Luis Llaguno y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Su prima Dolly Santillán de Montenegro, su esposo Horacio Pedro Montenegro, sus sobrinos Sebastian Gordon y su esposa María Laura Fernández Fonquerni y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Su sobrino Alejandro Kamenetzky, Marina Navarro y sus hijos Paula, Lautaro y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLAGUNO, EMMA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Marta, Graciela y Cecilia Aguirre y respectivas flias., participan con dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAGUNO, EMMA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Manuel Ibarra, Marta Camuñas e hijos Florencia y Javier, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Honorable directorio, personal directivo, administrativo y de planta fabril de Produnoa S.A. participan el fallecimiento de la hermana de su compañera de trabajo Srta. Tati Llaguno, y elevan una oración en su memoria.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. El Cr. Guillermo Raed y flia participan el fallecimiento de la hemana de su colaboradora Srta. Elena Llaguno y elevan una oración en su memoria.

LLAGUNO, EMMA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Patricia A. García y familia; Elsa Helena Rafael y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Tati. Ruegan una oración en su memoria.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Manuel Manfredi y Norma Coronel, sus hijos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor el fallecimiento de la vecina y amiga de años. Sentido pésame a sus hijos.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Juan D. Manfredi y Dori Ayunta, sus hijos y nietos despiden a su querida vecina de años. Elevan oraciones en su memoria.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Luisa Argañaraz e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con sus oraciones.

LOBOS, ENRIQUE DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Carla Numa, Anabel Arce, Adrian Alustiza y todos los compañeros de Contaduria Municipal de su hermana Stella participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan cristiana resignacion a su familia.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Claudia y Alejandra Campos, participan el fallecimiento de la madre del Dr. David Jarma. Acompañan a su familia en su dolor.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Los doctores Félix Acuña y Ana M. Bencivenga e hijos Pablo y Matías, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su entrañable amigo Dr. David Jarma. Ruegan oraciones en su memoria

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. María Vazquez y familia participan con dolor el fallecimiento de la mamás de su amigo Dr. David Jarma rogando oraciones para su eterno descanso.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Antonio Palomo, acompaña en el dolor por el fallecimiento de Asunta Marinaro de Jarma, al amigo y colega Dr. David Jarma.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Luis Baccino y María Inés Costas, sus hijos María Esperanza y Leonardo Wagner, Francisco y Analía Moises participan su fallecimiento acompañando a sus hijos y nietos en su dolor.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Antonio Rolando Chaud y familia participan con dolor y acompañan a la familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Marcelo R. Lugones, Alicia A. Cesca junto a sus hijos Virginia y Esteban Gay Calvete; Alfonso y Anita Luna Sauad; Germán y Daiana Sánchez Cerrone y Javier Alejandro Lugones Cesca y nietos Camila, Augusto y Leticia Lugones y Nicolás Gay Lugones participan sentidamente de su fallecimiento y acompañan afectuosamente a sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, dando gracias por su generosa y virtuosa vida y por su feliz encuentro con el Señor .

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. La honorable comisión directiva, socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre de la Lic. María Cristina Jarma.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Luis E. Milet y su esposa Elena Diaz Daviou de Milet participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Cristina, David, Tachi y nietos. Su ex alumna de la Escuela Normal la despide con respeto y admiración por la excelente persona y profesora que fue.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Horacio Renato Alfano y familia participan el fallecimiento de la mamá de su colega y compañero del cuerpo médico forense, Dr. David Jarma. Oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Héctor Baraldo, Sonia Torri y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Viviana, Eugenia, Anabel, Elsa, Agustina, María Ester, Gabriela, Beatriz, Nora, Teresa, Dra. María Cecilia, Dr. Julián, Daniel, Angel e Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. David Jarma y elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Juan Carlos Miranda y María de los Ángeles Arnedo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Yuse Vittar y flia. participan con dolor su fallecimiento y elean oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. José Ricardo Jiménez participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su amigo Dr. David Jarma. Ruega oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Rafael Bonacina, despide con cariño a su ex- profesora de la Escuela Nacional de Comercio, excelente profesora y bella persona. Elevo oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Lamentamos muchísimo la partida de una gran y querida amiga: Gladys Vella de Llapur, Gustavo Llapur y Teresita Ruiz y flia, acompañamos a toda la flia.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Lic. José María Lami Hernández y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. María Clotilde Lami Hernández, Julio Edgardo Mansilla y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Felipe R. Pavón y sus hijos Diego, Facundo y Elisa Pavón y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Luis Alberto García Olivera, Sonia Nazario de García Olivera, sus hijos Javier, Guadalupe y Milagros participan con sentimiento cristiano su fallecimiento, elevan una oración en su memoria y acompañan a su familia.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Néstor Fernando Zurita, Azucena Brunello y Helena Zurita, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su amigo David. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Señor Jesús, concédele el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Victoria Saadi, sus hijos Anabel y Yuse Jarma participan con mucho dolor su fallecimiento.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Amigos del Taller Pullarello de su hijo Dr. David Jarma participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Los integrantes del Centro Unico de Capacitación "Dr. Benjamín Gorostiaga", acompañan en el sentimiento a su directora y familia en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y sus hijos Francisco, Sebastián, Delfina y Magdalena participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Ricardo Alberto Leguizamón, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega y amigo David Jarma y ruega oraciones en su memoria y por u descanso eterno.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Armando Meossi y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro colega y amigo Dr. David Jarma. Elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Josefina Stancampiano de Muratore, su hijo Andrés y Anabel Arce participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el Bs.As. el 9/9/17|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas lamentan profundamente su partida y acompañan con cariño a sus hijos David, Cristina y Tachi en el dolor. Elevando oraciones en su querida memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. El personal administrativo del Consejo Médico de Santiago del Estero, Susana, Luciana, Julieta, Marcela, Rubén, Nicolás, Antonino, Guillermo, Nicolás, participan con profundo pesar el fallecimiento de la sra. madre de su presidente Dr. David Julián Jarma. Ruega oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. El Presidente Interventor del IOSEP CPN. Raul O. Ayuch, Gerente General CPN Graciela Muratore de Corona, Miembros del Consejo Gremial, Sindico, participan el fallecimiento de la madre del Presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero Dr. David Jarma.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. David Jarma, socio de la institución. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Gladys E. Giménez de Figueroa, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana, Marcelo y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Personal y directivos de la Agencia de Viaje Intijet, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Horacio Pedro Montenegro y su Sra. Dolly Santillán y familia participan con pesar el fallecimiento de su correligionaria y amiga, acompañan a sus hijos y familia en estos tristes momentos. Ruegan una oración en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Su hija Adriana Rozze de Jiménez, Jose Ricardo Jimenez y sus hijos Jose Ricardo, Jose Ignacio y María Belen, participan con dolor su fallecimiento.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Gladys E. Giménez de Figueroa, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana, Marcelo y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga Nuchi y acompañamos a sus hijos Daniel, Adriana y Carolina. Que Dios ilumine su eterno descanso.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. José Perez Carletti, Marta Garcia Gorostiaga, sus hijos Carolina y Martín, Gabriela y Miguel participan y acompañan en tan difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Marta G. de Massa y familia participa su fallecimiento y acompaña a su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Ing. Carlos A. Massa y familia participan su fallecimiento acompañando con cariño a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Alejandro Cáceres, María A. Lines de Cáceres, sus hijos Pablo y Mariana, Lucas y Carolina, Alejandro y Natalia participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Los empleados del Registro del Automotor Santiago del Estero nº 2: Magucha, Liliana, Lucía, Maria Cira, Patricia G., Patricia D., Gaby, Karina, Miryam, Emilio y Benja acompañan en este doloroso momento a Adriana y Tere Rozze. Se ruega una oración en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Maria Cira Galván y familia, participan su fallecimiento y acompañan a Adriana, Tere y toda su familia en este momento de dolor.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EN BS. AS. EL 10/9/17|. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Su amiga y vecina Porota de Lines, sus hijos Silvia Elena y Víctor Martinez, Pedro Ignacio, María Angélica y Alejandro Cáceres y Hugo Roger Lines y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, Maria Sol, Jimena Maria e Ignacio Agustin Lines, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Anita Barrionuevo participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Maria Magdalena Cerutti y su hijo Ignacio Agustin Lines, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Enzo Pandolfi y flia. participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario F. Sanjuan y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra muy querida amiga, expresan a sus hijos y demás familiares, el inmenso pesar ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Antonio Martín, sus hijos C.P. Antonio y Manuel Martín con sus respectivas familias acompañan a sus hijos Adriana, Daniel y Carolina en tan difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Mariano López Bustos, Virginia Mercedes Hernández de López Bustos, Antonio José Hernández e hijos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Arq. Edgar Pablo Quaranta, su esposa Lichy Chazarreta, sus hijos Edgar y Milagros Lezana, Luisina y Martín Méndez, Ramiro y Antonella Quaranta y sus nietitos Federico y Faustino Quaranta y Juan Martín Mendez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. María Alejandra Jiménez y sus hijos Santiago, Facundo, Milagros y Edgar Quaranta y sus nietos Federico y Faustino participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Nuchi. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Amado Tomás Chamorro e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su querido amigo Daniel. Elevan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Aldo J. Gomez, Blanca Macedo de Gómez, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su hija Adriana y flia. en estan doloroso momento. Paz en su tumba.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. La Pía Unión y Pan de los Pobres de San Antonio de la iglesia San Francisco participa con gran dolor la partida de la colaboradora de esta institución. Invitan al novenario de misas desde hoy a las 20 hs.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Ida, Deolindo Stabio, hijos y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Nuchi. Elevan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Sofía del C. Montesinos de Abalovich y flia, acompañan a su familia en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Yuse Vittar y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Los compañeros de su nieto Máximo de er año del colegio Big Ben, junto a sus padres, participan su fallecimiento y acompañan a la familia Fernandez Rozze en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Omar Jugo, Angélica Degano y sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía participan su fallecimiento acompañando a sus familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Aldo Pizzolito y su esposa María Eugenia Castro y sus hijos participan con dolor su fallecimiento.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Facundo Lezana y Lorena Pérez Elías participan con pesar su falelcimiento.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Participan los empleados de la Escribanía Jiménez: Verónica, Teresita, Viviana y Emanuel.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Lic. Miguel Figueroa, su esposa Fernanda Ducca y sus hijos Jazmín e Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda participan con mucha pena el fallecimiento de la querida Mechy, acompañamos con afecto a sus hijos y familias.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Enrique Alberto Llapur e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Alfredo y flia, Guillermo y Alfonso participan con pena su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Ana María Figueroa de Mosca, sus hijas Eulalia Irene y Ana Verónica Mosca y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Eulalia Irene Mosca, sus hijos Gregorio, María Angélica, José y Valentina y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (Nuchi) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. José María Masip y Maria Mercedes Buxeda, sus hijos Meli, Josi, Sebi y Ale, sus nietos Joaquín y Gastón, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (Nuchi) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Los amigos de su hija Adriana: Greta Chequer, Monica Nader, Graciela Secco, Claudia Lucena, Nelly Basbus, Patricia Avila, Mirta Sambade, Alicia Bejarano, y Teresita Pandolfi participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en su dolor. Elevan una oración por el descanso de su alma.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. María Mónica Nader, acompaña con dolor el fallecimiento de la madre de su ex-compañera y amiga Adriana Rozze.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. María Mercedes Beltrán, Gustavo Beltrán y sus respectivas familias. Ruegan una oración en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (Nuchi) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Maria Gabriela Leoni de Messad, sus hijos Martin, Javier, Josemaria, y Maria del Pilar acompañan a su familia en este momento de dolor.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (Nuchi) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Carlos Leoni Beltrán, sus hijos Maria del Rosario, Carlos Agustin y Maria Mercedes acompañan a sus amigos con mucho dolor.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (Nuchi) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Sus amigas. Porota de Lines, Graciela de Unzaga, Negra de Paradelo, Vilma de Campiteli, Gladys de Llapur y Tala de Leoni, acompañan con mucho cariño a su familia.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (Nuchi) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Manuel Ibarra, Marta Camuñas y sus hijos Florencia y Javier, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (Nuchi) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Roberto Giandana, Marily Allub y sus hijos Nicolás y Facundo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (Nuchi) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Lidia Alicia Allub y sus hijos Rodrigo, Belén y Virginia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso en paz.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Víctor Emilio Zaín, sus hijos Nicolás, Silvina, María Emilia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (Nuchi) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Víctor Emilio Zaín, María Delia Jimenez Mas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Roberto Macedo, su esposa Marian Paz, Alicia Cornejo de Paz, Martin Rozze y su esposa Carolina Perez Carletti, Teresa Rozze y Emilia Rozze acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Familia Mayuncalde, amigos de su nieto Martín Rozze, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Los integrantes del Estudio Jurídico Cerro: Dres. Francisco E. Cerro, Gabriela Horacio Lucena, Diego Luis Jimenez, Guadalupe Abalos Cerro, Julio Villalba Sianferoni, Gonzalo Montenegro, Alberto Salido Renteria, Pablo Yñiguez, Maria Alejandra Canllo, Gustavo Paz, Adriana Sosa y Adela de Beltran, participan su fallecimiento de la abuelitas de su integrante y socio. Dr. Ricardo Jose Jiménez y elevan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Carlos A. Pithod, Fernando Bellido y sus respectivas familias, acompañan a sus hijos, hijos politicos y nietos en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Omar Santucho y familia participan con gran dolor y ruegan cristiana resignación a sus hijos Adriana, Daniel y Carolina.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Fernando Santucho y su esposa Fernanda e hijos participan su fallecimiento.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el Bs.As. el 10/9/17|. Enrique Alberto Llapur y Adriana Tauil participan con profundo dolor su fallecimiento.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el Bs.As. el 10/9/17|. Tere Pandolfi, Maximo Sanz Terán participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Nuchi y acompañan a su flia.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el Bs.As. el 10/9/17|. Manuel Pandolfi, su esposa Chiqui, sus hijos Teresita, Carlos, Enzo Pandolfi y sus respectivas flias. participan y acompañan en el dolor a sus hijos.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el Bs.As. el 10/9/17|. Participan con tristeza su fallecimiento, Rosa de López Pascuali, Ana María Alén Lascano y Porota Castiglione de Álvarez Valdés.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Sus amigas que mucho la querían, despiden a Nucho con cariño y tristeza: Chiche de Julián, Pampi de Viano, Adelia de Bau, Carolina de Rojas, Gringa de Carrasco, Marta de Castiglione, Nené de Castillo, Yoyi de Mayuli, Porota de Lines.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Norah Agüero Echegaray de Rizo Patrón y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Cristina Matach, sus hijos Adrián, Sofía, Melisa y Andrea participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Edmundo Gómez, su hija Claudia; sus nietas Maitena y Oriana, desde Choya, participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. El Zurdo Arce, Omar, Claudio, Javi, Pirata, Marcelo Barraza, Terre, Facu, Gonchi, Fabian, Mario, Ignacio, Carbonilla, Edmundo, Ale, Enzo, Braian y Ezequiel participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Horacio Pedro Montenegro y su Sra. Dolly Santillán y familia participan con pesar el fallecimiento y acompañan a sus hijos y familias en estos tristes momentos de dolor. Elevan plegarias en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Edmundo Gómez, su hija Claudia; sus nietas Maitena y Oriana, desde Choya, participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Su esposa María Rosa del Valle Nellem, hijos Giovanni, Erica, Fiorela, hijos pol. Diego, Claudio, Paola, nietos y demás familiares part. su fallec. y sus restos fueron inhumados en el ceme. Parque de la Paz. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Su primo Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún, Cr. Enrique F. Marañon, su esposa Verónica Vega y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Su primo Enrique Eduardo Marañón, su esposa Mirta Suárez, sus hijos: Ariel, Julio César y María Eugenia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Su primo Ing. Francisco Leandro Marañon (a), su esposa Cristina Alfano (a), sus hijos Carolina (a), Macarena (a) y Exequiel (a) y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su querida memoria.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Pancho Palau, Silvia Gelid y sus hijos Francisco, Luciana y Virginia, participan con profundo pesar el fallecimiento de Chango y ruegan oraciones por él.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Sus vecinas Ángela G. de Aguirre y sus hijas Maria E., Maria M. y flia., acompañan en este dolorolso momento a Maria Rosa y flia., Ruegan oraciones en su querida memoria.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Ana Lucía Zavaleta y Alejandro Cavallotti e hijos, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Fiorella en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Lita, Rafael y sus hijos Diego, Pablo, Aldana y Nicolas, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra querida Erica. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Tus compañeros del Juzgado Familia 2 ª Nom. de su hija Erica, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., por irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Maria Elena Frediani de Palau, sus hijos Roberto y Susana, Osvaldo y Maria Ines, Maria del Carmen y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su partada al Reino Celestial. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Néstor, Silvia y Sol Lencina. Ruegan oraciones en su memoria.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Tus compañeros y Amigos del Dpto. de Física - UNSE ; Ana, Marcela, Nestor, Lui9s, Carlos Godoy, Carlos Juarez, Rody, Marcial, Fabian, Tony, Franco, y Mariano, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin ". Angie, Paula, Soledad, Lucia, Agustina, Belen, Mariana y Virginia, participan el fallecimiento del Papá de su amiga Fiorella y acompañan a su flia. en tan duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Elsa Helena Rafael y Ricardo A. Zavaleta y sus hijos Gabriela Maria y German Basbus, Ana Lucía y Alejandro Cavallotti y Maria Gracia y José Luis Durgam con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oracioness en su memoria.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del Ing. Héctor Ramón Palau, ex Docente, Consejero Directivo y Director del Departamento Académico de Física y Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Acompañan en éste difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Héctor Rubén Paz, el Vicedecano Pedro Juvenal Basualdo, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal docente, no docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del Ing. Héctor Ramón Palau, ex Docente, Consejero Directivo y Director del Departamento Académico de Física y Química de la Facultad arriba mencionada. Acompañan en éste difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Cuerpo de Preceptores del Colegio Fund. Cultural La Brasa. acompañan a la profesora Silvia Toledo ante la irreparable perdida de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Rogamos al Señor la reciba a su lado en paz y la colme de bendiciones. Compañeros y amigos del Dpto. de Lenguas Extranjeras " La Brasa". Acompañan a su hija Silvia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Rosa Saad, Claudia Timo y Betty Goitea, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera y amiga Prof. Silvia Toledo. La acompañan en este dificil trance. Ruegan oraciones en su memoria.





CORONEL DE OLIVERA, OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/12|. "Siempre te nombramos y recordamos con una sonrisa por todas las cosas buenas que nos legaste, el lazo no se cortará nunca". Misa al cumplirse el 5to. aniversario de su fallecimiento en parroquia Santo Cristo hoy martes a las 20 hs.

DOMÍNGUEZ, ESTEBAN AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Agustín, hoy se hace un mes que te fuiste y tu partida nos marcó la vida para siempre. Te fuiste pero vives por siempre en cada una de las personas que te queremos. Tus abuelos Charo y José, tu madre Fernanda, tus tios Luis y Oscar, tu madrina Marcela, tu hija Priscila y tu esposa Natalia. invitamos ala misa que se realizará en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús a las 20 hs.

SERRANO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/17|. Su familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia Santo Cristo, al cumplirse un mes de su partida. Elevan oraciones en su memoria.





AGÜERO, LINDORO JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y hazlo descansa en paz". Su tío Pascasio Aguirre, su esposa Ignacia, sus hijos Beba, Angela y Blanca y sus respectivas flias. acompañan con inmenso dolor su partida al Reino Celestial, y ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, LINDORO JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Coco, hermano, qué rápido te fuiste con la falta que hace gente buena como vos. No olvidaremos las hermosas noches musicales compartidas en familia. Que descanses en paz. tu amigo Dr. Carlos A. Ocaranza, su esposa Prof. Marysol Isax, sus hijos Carlos Ariel y Eduardo Exequiel te recordarán por siempre.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (H) (Patón) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Sus compañeras de la Escuela Nº 677 Lilia Mattar, Tere Torrez, Amanda Mansilla, Ramón Dias, Modesto Gomez, acompañan en el dolor a sus compañeras Carolina y Graciela. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, RODOLFO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Rody. Hoy el Cielo tiene un ángel más. Te extrañaremos siempre. Sus primos Antonella y Hernán y sus tíos Mercedes y Hugo.

RUIZ, RODOLFO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Sus tíos Mary, Berta, Carlos y Alfredo Tejedor con sus respectivas familias participan con profundo dolor su trágico fallecimiento y acompañan a Oscar, Amelia, hermana y demás familiares en estos momentos de dificil comprensión. Ruegan oraciones en su memroia. Que descanse en paz.

RUIZ, RODOLFO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Su tío abuelo Domingo González, sus tías Ana María, Cristina, Adriana, Elina y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, RODOLFO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Darío Seleme y sus hijos Santiago y Darío, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, RODOLFO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Servicio de Hemodiálisis La Banda, médicos, enfermeros y de maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su querida paciente Amelia y piden oraciones al Señor para que la llene de fortaleza, en sobrellevar tan dificil trance.

RUIZ, RODOLFO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Nieto de mi corazón. Que el Señor ilumine tu camino y consuele a tu familia. Descansa en paz. Rosalba.

RUIZ, RODOLFO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Te rogamos Señor, concedele el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. "Panificadora San Francisco", participa con dolor su fallecimiento y pide una oración a su querida memoria.

RUIZ, RODOLFO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Tu inesperada partida nos llenó de tristeza y dolor. Señor te rogamos dale el descansa eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Adriana Dominguez, Norberto, Nelvi y Germán, acompañan a sus padres y hermana en este momento de dolor. Rogamos oraciones a su querido memoria.

RUIZ, RODOLFO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Alejandro Occhionero y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, PEDRO SEGUNDO (q.p.e.d) Falleció el 11/09/17|. Su hermana Marina Villalba, sus sobrinos Mariela y Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, PEDRO SEGUNDO (q.p.e.d) Falleció el 11/09/17|. Su sobrino Pablo Amerio y flia, participa con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, PEDRO SEGUNDO (q.p.e.d) Falleció el 11/09/17|. Sus sobrinas Mariela Amerio, su hija Silvana Beltrán y flia, sus sobrino bisnieto Santino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, PEDRO SEGUNDO (q.p.e.d) Falleció el 11/09/17|. Su esposa Ofelia Eloisa, sus hijos Carlos Gustavo, Pedro Andrés, Ramiro Maximiliano, sus hijas políticas Rita Mariela Perez y Lauro Soledad Jimenez, sus nietos y bisnietos, partiicipan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en Rioja (N) Nº 340 y serán inhumados en el Cementerio La Misericordia hoy a las 16 hs.

VILLALBA, PEDRO SEGUNDO (q.p.e.d) Falleció el 11/09/17|. La Honorable Comisión Directiva del Sindicato de Vendedores de Diario y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa el fallecimiento de su afiliado y compañero, acompañan en este doloroso momento a su familia, rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.





CARMONA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17 en la Ciudad de Córdoba|. Cuando la vida te separa de un ser querido, el recuerdo de sus sonrisas y amor brindado es la mejor manera de seguir adelante. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy martes 12 a las 20 hs en la Iglesia Santiago Apóstol, para orar por su descanso eterno.

GIMÉNEZ, ILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/08/17|. Sus familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, La Banda, al conmemorarse 1 mes de su fallecimiento.

RUIZ DE FIGUEROA, CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/09/16|. A un año de tu partida al Reino del Señor le pedimos que te cuide. Nosotros te amamos y te extrañamos, descansa en paz. Sus hijos, hijo político, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en La Banda.





AGÜERO, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. "No llores por mí, no se dejen dominar por la tristeza, mi amor seguirá encendido en vuestros corazones". Su señora Mirta Rabal, su hijo Marcelo, su h.pol. Paola Celario y sus nietos Alejo, Tiziano, Candela, y su bisnieto Zair, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. "Que la bondad de Dios se apiade de su alma y goce de la paz eterna". Su compañera Adriana Durán, sus hijos Franco, Lidia, José, Doly y Rita, sus h.pol.: Daniela, Gilda, su yerno Juan, nietas: Mia, Sofía y Aldana, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

AGÜERO, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Rubén Celario y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AGÜERO, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Ingeniero Jorge Cruz, su esposa Alejandra, sus hijos Gabriel, Martin y Franco Cruz Vince participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

AGÜERO, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Su amigo Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala, sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

AGÜERO, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. "Que el Señor te reciba en su morada eterna y te colme de bendiciones". Su gran amigo Luis Miguel Pizarro, esposa, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

AGÜERO, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

AGÜERO, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Dr. Lucio Ricardo Suárez, su esposa María Victoria y su hijo Maxi, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

AGÜERO, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Alberto "Beto" Celario, su esposa Coca, sus hijos Claudio Alberto y Exequiel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Mariángeles Karina Rafael, y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

AGÜERO, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Félix "Mini" Herlan, su esposa Rosa "Chicha" Galván y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Te recordaremos eternamente en nuestros corazones y en tus recuerdos. Su hijo Gustavo, su hija politica Gloria, su nieto Tiziano Valentin, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Ingeniero Jorge Cruz, su esposa Alejandra, sus hijos Gabriel, Martin y Franco Cruz Vince participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Dr. Lucio Ricardo Suárez, su esposa María Victoria y su hijo Maxi, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Enrique García, su esposa Sonia, y sus hijos: Enriquito y Valeria, María Luz y Gino y Agustín García. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Selva Uliana de Franceschini y sus hijos: Marco, Jorge, Lilian y sus respectivas familias, participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Félix "Mini" Herlan, su esposa Rosa "Chicha" Galván y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Alberto "Beto" Celario, su esposa Coca, sus hijos Claudio Alberto y Exequiel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Ing. Angel Guillermo Russo, su esposa María Isabel Estelles y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra madre de sus amigos Cesar y Marisa, acompañándolos en el dolor y la cristiana resignación.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, sus hijas Mariángeles Karina e Yris Bettiana Rafael, y nietos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Mariángeles Karina Rafael, sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Hugo Melem, su esposa Liliana Bravo e hijos participan con dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos César y Marisa. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. La Asociación Básquet Ball Club de Fernández con profundo dolor, lamenta el fallecimiento de su incansable colaboradora que desde siempre acompaño a esta institución. Ruegan una oración en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Carlos Barea y su esposa Patricia Buena participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. María Elena Fortuna y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria por la pronta resignación de sus seres queridos.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Ing. José Repenzki participa el fallecimiento de la madre de su apreciado amigo y colega Ing. César Corbalán y hermanos. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigos y vecinos de toda una vida. Teresita Chemez, Quique Caldera, Tony Leguizamón y sus hijos David, Melina y Daniela, ruegan por una pronta resignación en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Enzo Victorio Piumetti, su esposa Viki, sus hijos Valerio y Gustavo, y Antonella Piumetti y Alicia Herrera participan su fallecimiento y elevan oración es en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Jesús Ahuat de Baleija, sus hijos José, Rolando, Cecilia y Marinéala y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Jose Luis Cazzaniga, esposa e hijas, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la Gloria del Señor.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Personal directivo, docentes y de maestranza y la comunidad educativa de la escuela Nº 22 "Absalón Ibarra" participa con dolor el fallecimiento de la señora madre de nuestro compañero Gustavo. Que Dios les dé pronta resignación.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzaran la misericordia. Su consuegra Inés Gerez Vda. de Hoyos, sus hijas Gloria y Ethel, hijos politicos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. La Junta Ejecutiva, su presidente Ing. Ramón Perez y personal del Consejo Profesional de la Ingenieria y Arquitectura de Sgo. del Estero lamenta profundamente el fallecimiento de la madre del ex presidente CPIA Ing. Const. César Adolfo Corbalán. Ruegan oraciones en su querida memoria y consuelo para su familia.

FIGUEROA, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Su esposa Gladys Morales, sus hijos Hernan, Lucia, hijos políticos y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Cristo Redentor - Fernan-dez. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel 4219787.

RUIZ, BLANCA ESTANISLADA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. "Dichosos los que como ella al ser llamados por el Señor dejan tras de sí una estela imborrable de cariño y el ejemplo de virtudes imperecederas". Sus hijos: Mary, Huguito, Ivana Y Claudio, sus hijos políticos y nietos participamos su fallecimiento.

RUIZ, BLANCA ESTANISLADA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. "Querida tía, descansa en paz, Dios nuestro señor te conceda un lugar en el Reino de los cielos". Su cuñada Nilda, sus sobrinos, sobrinos politicos y nietos participamos con profundo dolor su fallecimiento.





JIMÉNEZ, MARÍA ELOÍSA (q.e.p.d.) Fallecio el 12/9/16|. "Madre querida, hoy hace un año de tu fallecimiento, cuanta tristeza me dejaste madre, cada domingo es muy triste para mi, cada vez que me despedia te flotaba tus cabellos y rezabamos las dos así; El Señor es mi Pastora nada me faltará y t e dormias , ese lunes no me esperaste sólo se que te fuiste de viaje y que Dios te dé un lugar especial y que vos te lo mereces. Gracias madre por todo el amor q nos supiste dar, ruego una oración. Su hija Betty , sus nietos Juan, Walter, Jorge, Vanesa. Las Termas.

OVEJERO, DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/12|. "Papá hoy estás cumpliendo tus 92 años, te fuiste el día de tu cumpleaños. Sólo me dejaste decirte Feliz Cumple "papá" , esos minutos de tanto dolor y partiste en los brazos del Señor, allá donde construiste un hogar, donde solo hay paz, amor y tranquilidad, los ángeles te rodean cantando tu feliz cumpleaños. Siempre te recordaremos por que fuiste un excelente padre, Te recordaremos siempre tu hija Betty, nietos Juan, Walter, Jorge, Vanesa. Ruegan una oración en su memoria. Las Termas.