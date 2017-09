Fotos El escándalo llegó a las esferas nacionales del PRO

12/09/2017 -

Uno de los dirigentes del PRO y delegado de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Carlos Cejas (foto), reveló que el presidente del partido a nivel nacional, Humberto Schiavoni, se comunicó con él para expresar su apoyo y solidaridad con Felicitas Scaraffía.

Analizando lo sucedido, juzgó en clara crítica al radicalismo, que "los partidos estas cosas tienen que dirimirlas adentro, nosotros trabajamos en equipo. El PRO tenía definidos sus candidatos hace un par de días, y todo esto se demoró por una cuestión interna del partido radical".

"Tendremos que sentarnos a analizar bien la situación, por suerte llegamos a tiempo para presentar toda la documentación", rescató. Sin embargo negó que el incidente pueda significar una fractura en Cambiemos: "El accionar individual de una persona, por una actitud de arrebato, equivocada, me parece que no es para dar tanta importancia". Al igual que Neme, dijo que la mesa de conducción de Cambiemos analizará la situación particular del diputado provincial Jaime Díaz.

La repercusión del vergonzoso episodio fue tal que a los pocos minutos, Cejas recibió el llamado de Schiavoni, titular nacional del PRO. "Tuve comunicación con el presidente del PRO nacional, Humberto Schiavone, dándonos todo su apoyo, solidarizándose con Felicitas. Tenemos toda la tranquilidad", subrayó.