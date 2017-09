Fotos "Es una vergüenza, le pido perdón a la sociedad", expresó Maximio Ruiz

12/09/2017 -

El referente de la Coalición Cívica (CC) en Santiago del Estero, Maximio "Machi" Ruiz, fue muy autocrítico con lo que es la realidad de Cambiemos en la provincia, a partir del arrebato que protagonizó Jaime Díaz, diputado de ese sector, hecho que lo calificó de vergonzoso. Señaló que la CC no forma parte de las listas de candidatos.

"Es una vergüenza, les pido perdón a los santiagueños", dijo el abogado, enterado de lo que había ocurrido.

"Ha sido algo que no lo quisiera nadie. Lo importante es que más allá de estos hechos es sostener un sentimiento de cambio para la provincia", manifestó. Sin embargo, dijo que al ver "el estupor que ha causado este incidente en la confitería y lo que vieron ocasionales transeúntes ya afuera, es penoso. Es un hecho que espero que no vuelva a repetirse nunca más y que esto no empañe el Frente Cambiemos, que es mucho más que algunas actitudes, son valores y principios republicanos".

Recalcó que "desde la CC y la Dra. Elisa Carrió vamos a velar por el cambio, desde el lugar que nos toque estar". Al respecto, consultado si por qué la CC no estaba en la lista de diputados, Ruiz respondió: "Ha sido una decisión no que dependa de nosotros, estuvimos y estamos dentro de Cambiemos, que ha sido conformado a nivel nacional, pero que aquí ciertas personas o nombres propios no sepan interpretar esos mandatos, es otra cosa".