"Me pongo la exigencia de convertir"

Fotos PIRUETA. Ante San Martín, a Ramiro Fergonzi no le llegó cómoda la pelota, pero se las ingenió para poder definir y marcar el segundo tanto del amistoso.

12/09/2017 -

Ni bien llegó a Santiago se puso la camiseta y metió dos goles en un amistoso ante Comercio. Después llegó el recordado gol ante Racing, por Copa Argentina, partido en el que Mitre estuvo a punto de dar el gran batacazo.

Y en el último amistoso, ante San Martín de Tucumán, marcó el primero del triunfo por 2 a 1. Ramiro Fergonzi ya empieza a ilusionar a los hinchas de Mitre con sus goles y asume esa responsabilidad de tener que convertir, aunque no lo toma como una presión.

"Es algo que me fijo yo mismo, no importa si alguien lo espera o no. Yo mismo me pongo en la cabeza la exigencia de llegar y convertir para ayudar al equipo con goles. Soy delantero y sé que el equipo necesita de goles de los delanteros y me tomo esa responsabilidad", explicó el ex jugador de Flandria, en diálogo con EL LIBERAL.

"Trato de hacer lo mejor dentro de la cancha y trato de llegar yo al gol y darle goles al equipo. Y si no, trato de darles a mis compañeros opciones de gol", agregó.

Ramiro dejó en claro que esta responsabilidad no le genera una presión. "No, presión no porque es lo que hago siempre. Es mi trabajo y como delantero sé que tengo esa responsabilidad, no es una presión para nada", reiteró.

Fergonzi contó cómo es su relación con los hinchas del Aurinegro y confesó que, después del gol contra la Academia, comenzaron a reconocerlo en la calle.

"Después del partido de la Copa con Racing quedé un poco marcado y cuando me cruzo en la calle con alguno me saluda y me recuerda ese gol. Igual es muy poco lo que hablé con la gente", contó.

"Los vi en cancha de Banfield cuando se jugó el partido y me sorprendió. Hacía una semana que estaba en el club y me habían hablado que la gente era seguidora y llevaba mucha gente a la cancha y me sorprendí de verlos en Banfield. Ahora los pude ver de local y fue lindo regalarles un triunfo por más que haya sido un amistoso", agregó el jugador de 27 años.

Fergonzi no es un 9 de quedarse estacionado en el área. "Muchas veces jugué como un segunda punta o como un extremo. Ir jugando en esas posiciones me fue dando cada vez más variantes y me permitió poder agregarle movimientos a mi juego", sostuvo sobre sus características.

"Hoy, en el fútbol argentino y en todos lados, casi no se acostumbra al 9 que se queda en el área y no se mueve. Hoy todos los jugadores corren y se mueven y trato de agregarle eso a mi juego", añadió.

Estilo y referentes

Consultado sobre que delanteros mira y tiene como referentes, respondió: "Miro a todos. Trato de sacar algo de todos e ir complementando mi juego y agregando cosas que voy viendo y practicando. Me gusta aprender de todos".

Ante la insistencia de un jugador en particular, del fútbol argentino, dijo: "Benedetto hoy es uno de los 9 que mejor está, pasa un gran momento y es bueno mirar y copiar cosas de él. Pero todos los equipos tienen jugadores que se mueven mucho, hay jugadores de muy buen nivel y siempre hay cosas para sacar de todos".

El ex Flandria lamentó no haber podido jugar la revancha en Tucumán ante San Martín, a causa de la lluvia. "Es una lástima porque es un rival muy bueno, con buenos jugadores y es importante jugar con equipos de la misma categoría. Fue bueno el partido que hicimos de local, dejamos una buena imagen para la gente que vino a la cancha así que estamos tranquilos porque ya nos pudimos medir con alguien de la categoría", sostuvo.

Justamente, el primer tiempo ante el Santo fue el modelo a seguir para Fergonzi. "Tuvimos mucha intensidad, una presión alta. Todo lo que se trató de hacer, salió bien y creo que podríamos haber hecho algún gol más. En el segundo se bajó un poco el ritmo pero creo que si podemos lograr mantener esa intensidad del primer tiempo, durante más parte del tiempo será muy bueno", analizó.

Fergonzi vivirá en Mitre una situación similar a la que pasó en Flandria este año, ya que fue la primera incursión de la institución en la B Nacional.

"Nosotros, como jugadores, lo que tenemos que hacer es dejar bien al club, darle como mínimo la tranquilidad de seguir en la categoría. El objetivo es ese. Es un plantel que se mantiene la base y eso es importante, porque cuando un equipo se arma de cero, y en un torneo como este que va a ser corto, cuesta conocerse y juntarse bien dentro de la cancha y a veces las cosas no salen bien. Al tener una base armada, todos los que llegamos nos tenemos que acoplar a una idea. También es importante que se mantenga el cuerpo técnico", concluyó.