Camaño: "No es la persona autorizada moralmente para pedir el voto opositor"

12/09/2017 -

La diputada nacional por el Frente Renovador Graciela Camaño rechazó el "llamado democrático" de la ex presidenta Cristina Fernández a favor de un voto opositor al gobierno al sostener que "no es la persona autorizada moralmente" para realizar esta convocatoria.

"Nosotros no tenemos ninguna intención de hacer nada con ella. No es la persona autorizada moralmente para que yo me sienta convocada", enfatizó la jefa de la bancada massista.

Asimismo, Camaño se manifestó "muy indignada" con la declaración de la ex mandataria, ya que consideró que "esta señora fue la persona más autoritaria en democracia".

En este contexto, la diputada apuntó que Fernández de Kirchner fue quien "concibió el voto popular como el validante para hacer lo que quisiera".

"Además, mandó a quien no pensaba como ella a armar un partido y después de ser elegida dijo: ‘Vamos por todo’. ¿Ahora viene a actuar de conciliadora?", expresó.

Finalmente, Camaño manifestó que espera "que los argentinos tengan memoria" y resaltó que "su relato de ayer no se condice con su relato de hoy".

Rechazo del FIT

El candidato a senador nacional por Buenos Aires del Frente de Izquierda (FIT) Néstor Pitrola rechazó la invitación de la ex presidenta y advirtió que "el voto al kirchnerismo entierra las aspiraciones de los trabajadores para derrotar el ajuste".

"Cristina ha gobernado con la burocracia sindical que entrega los convenios, y los gobernadores del PJ incluida su cuñada (Alicia Kirchner) aplican el ajuste", agregó el dirigente del Partido Obrero.