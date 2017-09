Fotos OPTIMISMO. Nicolás De los Santos explicó que todavía faltan cosas por mejorar, pero que van por el buen camino.

12/09/2017 -

Nicolás De los Santos está enfocado en el cuadrangular del próximo fin de semana, en el que se producirá su regreso al estadio Vicente Rosales.

El base armador de Quimsa sabe que puede darse el clásico y que sería un lindo desafío antes de iniciar el Súper 20.

"Sabemos lo que es un clásico para la ciudad. A mí me tocó vivirlo de la otra vereda y sé lo que es, cómo lo vive la gente. Va a estar buenísimo. Estamos a casi 10 días del inicio del Súper 20 y jugar un partido de esa característica va a ser buenísimo. Tenemos una semana para seguir mejorando cosas, puliendo lo que hicimos mal y tratar de llegar de la mejor manera a este cuadrangular", explicó entusiasmado.

Consultado acerca de cómo lo recibirán en el Vicente Rosales, opinó: "La verdad que no lo sé. Tengo muy lindos recuerdos. Es un club que me abrió las puertas y la pasé muy bien. Tuvimos una temporada con muchos altibajos. Me llevé muchos amigos, tengo mucha gente que aprecio. Mi decisión de venir acá fue también porque tengo gente conocida. Esperemos que salga un lindo partido y que la gente lo disfrute".

La gira

De los Santos también habló de los buenos resultados obtenidos en la última gira por Corrientes y Buenos Aires.

"Cada uno va encontrando su lugar en el equipo. Estos amistosos no sirvieron para eso, para empezar a conocernos, porque somos un equipo totalmente nuevo. Todavía nos faltan muchas cosas por mejorar, pero venimos por el buen camino. Y siempre cuando ganás, los errores se ven menos y los podés corregir más fácilmente", explicó el base armador en referencia a los triunfos sobre San Martín, Ferro, Boca, Lanús y Estudiantil Porteño.

"Lo principal fue la predisposición de cada uno. Sabemos que somos un equipo largo, que tenemos muchos jugadores. Cada uno que entró, de titular o de suplente, siempre estuvo al ciento por ciento y dando todo por el equipo. Eso es lo primero que debo rescatar. El juego en conjunto también me sorprendió, porque somos un equipo que no nos conocemos tanto, pero lo primordial es el pase extra. Nos estamos pasando la pelota y eso la verdad que me pone muy contento", agregó.

Por último, destacó a los extranjeros del equipo. "Tanto Torin como Novar, que son los dos que están, son unos fenómenos. Se acoplaron muy rápido al equipo. Ya conocen la liga y eso la verdad que es un punto a favor que tenemos. El equipo y el cuerpo técnico están muy contentos con ellos, son dos grandes jugadores, pero sobre todo son grandes personas y eso a la larga se va a notar mucho", concluyó.