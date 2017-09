Fotos Lali Espósito "Me gusta comer, me gusta todo"

12/09/2017 -

"Me encanta morfar, me encanta coger, me encanta todo. Como me encanta lo placentero, cuando no me encuentro en ese lugar, me siento incómoda", disparó sin filtro Mariana Lali Espósito (25) en una reciente entrevista que le realizó la revista Viva a la actriz y cantante.

Lali se definió como "una boluda, siempre estuve de novia, desde los 14 años. Estuve cuatro con Peter Lanzani, después estuve cinco años con mi segundo novio, Benjamín Amadeo, y con Mariano Martínez estuve un año. Mis primeros tres novios fueron actores. Pero ahora todo cambió". Entusiasmada por su nueva relación amorosa a la que apuesta fuerte, Espósito agregó: "Mi novio actual, Santiago Mocorrea se dedica a otra cosa, por suerte. Nunca había experimentado la situación de que en una misma charla pudiéramos dejar de hablar de mí para hablar del trabajo del otro. Eso es espectacular".

Relación con Martínez

La actriz recordó, entre sus historia de amor, principalmente la que mantuvo con Mariano Martínez (38) con quien no terminaron bien las cosas: "En mi última relación antes de la actual, me sentí un adulto por primera vez en una pareja... No es un detalle menor. Aprendí algo: ya no soy la salvadora de nadie. Esta situación de ser la salvadora, que se me hizo costumbre, desde que ayudo en mi casa, ayudo a mis hermanos... Entrego, tengo gente a la que le voy a dar todo. Yo soy proveedora, pero no recibo".

En la charla Lali se refirió, además, a su popularidad y su relación con el público: "Si vamos a lo artístico, es una estupidez pensar que solo me siguen porque bailo y canto bien o mal. Hay otra cuestión. Pero siempre me paré de una manera muy natural: nunca me impuse como quería que me vieran los demás. Tengo un disco que se llama Soy. No es un título al azar, no lo puse porque sí. Soy muy verdadera en un mundo de plástico".

Relación con sus padres

La ex protagonista de Esperanza mía, habló de la relación con sus padres y reflejó: "Hubo un proceso en lo familiar: dejé de ver a mis viejos como esos seres perfectos e intocables. Los vi como tipos con errores y con quilombos. Los humanicé y esa situación fue de mucho shock. De hecho yo descubro a mi vieja a esa edad, y eso que tuve una infancia muy pegada a ella. Siempre había puesto a mi papá en un lugar de que todo lo que decía era como él decía y punto. Pero un día me di cuenta de que mi papá es un tipo con el que no coincido en todo. Y con mi vieja pasaba lo mismo. Hoy ya no, pero ese momento fue de mucha confrontación con ellos. También tiene que ver con que yo estaba saliendo de una estructura cerrada".