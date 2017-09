Los santiagueños en Miami superaron el reto del poderoso huracán Irma

Fotos EL DÍA DESPUÉS. Miami amaneció con sol, pero sintió los efectos del poderoso huracán Irma, que golpeó con vientos de más de 200 kilómetros por hora.

12/09/2017 -

Luego de una jornada tensa y con gran angustia y temor, los santiagueños que viven en Miami, en la Florida estadounidense, lograron superar el reto planteado por el poderoso huracán Irma, por lo que se mostraron agradecidos ‘de que no haya sido tan catastrófico como se esperaba’.

Apenas un día después de que Irma azotara la ciudad durante varias horas con vientos de más de 200 kilómetros por hora, ayer amaneció soleado, por lo que llegó el momento de la evaluación de los daños y la reconstrucción.

Josefina Pereyra es una santiagueña que vive en Miami y que, a través de comunicaciones constantes con EL LIBERAL, relató su experiencia de cómo superar el paso de un huracán de categoría 5.

"Ha pasado Irma el día de ayer (por el domingo), aproximadamente desde las 12 del mediodía hasta la cero hora, estuvimos con vientos huracanados con diferentes intensidades. La más fuerte donde estoy yo (Condado de Broward, Florida), fue de 80 millas por hora -127 km/h- y el día de hoy (por ayer) amaneció soleado y con mucha humedad", resumió la santiagueña.

Luego de recorrer un poco la ciudad de Miami, expresó: "El paso de Irma dejó muchos árboles caídos desde la raíz, muchas ramas y otros partidos por rayos debido a que también había alerta de tornados que habrían producido ese tipo de daños", comentó, aunque aseguró que están "muy agradecidos de que no haya sido tan catastrófico como se esperaba".

Por otra parte, en cuanto a su situación particular relató: "Gracias a Dios, en la casa en la que nosotros estamos no pasó nada grave, porque vimos casas a las que les cayeron árboles encima o les rompieron las cercas".

De acuerdo con el testimonio de la santiagueña, de ahora en más vendrá el tiempo de la reconstrucción. "Cada residente de la zona limpia su frente y deja las ramas en el cordón, para que un camión que pasa más tarde se lleve todo’.

Para finalizar, contó que ‘salió el sol y no hay una nube’, aunque aseguró que están ‘muy agradecidos de que no haya sido tan catastrófico como se esperaba’.

Por su parte, Claudio "Látigo" Ponce, otro santiagueño que relató en detalle lo que se vivió en Miami, publicó en su muro de Facebook, cerca del mediodía de la Argentina, que no sufrieron ningún inconveniente junto con su hermano Daniel, aunque seguían sin energía eléctrica.

"Estoy camino a mi casa (el huracán pasó en casa de unos amigos), no sé con qué me encontraré. En lo personal estoy bien. A todos ustedes muchas gracias y perdonen que sea breve, no hay luz y no tenemos donde cargar los cel", escribió.