Recuerdan las disposiciones vigentes para las estudiantinas

Falta una semana para el inicio de las estudiantinas en los establecimientos escolares y desde el Consejo General de Educación recordaron las disposiciones vigentes para las celebraciones del Día del Estudiante, entre las que se destacan la prohibición de venta, ingesta y distribución de bebidas alcohólicas y energizantes.

Los alumnos de las escuelas de toda la provincia ya se preparan para los festejos, por lo que difundieron las medidas que deberán cumplir durante la semana del 18 al 21 de este mes.

Vale remarcar que no se permitirá el acceso de familiares de alumnos ni docentes a las fiestas que se desarrollen en los colegios, y la fiesta deberá realizarse el día hábil previo al 21 de septiembre.

La disposición establece que "la celebración del Día del Estudiante se realizará el día hábil previo al 21 de septiembre de cada año escolar", y en un segundo punto dispone "que queda expresamente prohibida la venta, ingesta, distribución etc. de bebidas alcohólicas, aún aquellas llamadas "energizantes" durante el desarrollo de los festejos, cualquiera fuera el lugar de su realización, lo que queda bajo estricta vigilancia y control de los organizadores: directivos, docentes, estudiantes, padres de asociación cooperadora. En cada estudiantina o festejo escolar, deberán participar únicamente los alumnos pertenecientes al establecimiento escolar respectivo y no se debe admitir el ingreso de exalumnos, estudiantes de otros establecimientos educativos y/o familiares de profesores, alumnos, etc.", dice la resolución, y aclara que si por consenso de la comunidad educativa, y con justificada razón, la fiesta se realiza en otro lugar, rigen las mismas disposiciones.

"Toda vez que un establecimiento educativo u organización social no educativa, convoque a estudiantes de diferentes escuelas a la realización de estudiantinas o festejos, en sus sedes y fuera del horario de funcionamiento de la escuela, los directivos deben comunicar a tutores, que la asistencia de los jóvenes queda bajo su exclusiva responsabilidad", reza la disposición del Consejo General de Educación.