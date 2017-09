12/09/2017 -

Flor Vigna es una de las mujeres más queridas por las adolescentes de nuestro país y además es una gran actriz que supo lucirse en la obra "Abracadabra" primero en Carlos Paz y luego en la gira por toda Argentina, Uruguay y Paraguay. "Cuando empecé a estudiar de piba teatro supe que me gustaba. Cuando hicimos nuestras obritas under que todo nos costaba un huevo y en vez de ganar perdíamos plata, supe que me apasionaba", contó.