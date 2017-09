La actriz Natalie Pérez confesó cuál es su particular y divertida terapia

-

Natalie Pérez (30) es una de las figuras de Las Estrellas y sin dudas una de las revelaciones del año. En medio de las grabaciones y los compromisos laborales, la actriz encontró su cable a tierra en un lugar muy particular: su auto.

"Esto es autoayuda", dijo en un divertido video que realizó con una amiga y publicó a través de Instagram. "Mi auto, mi viaje. Ahí donde solo me divierto con amigos, con el otro y conmigo misma. Es el lugar donde encuentro la tranquilidad para charlar, escuchar música y cantar", escribió la ex Chiquititas. En el video la actriz elogia a su auto porque ‘avisa todo’, incluso cuando alguien no lleva el cinturón de seguridad. Durante su viaje, Natalie y su compañera escucharon a Charly García y Pibes Chorros y ella contó una anécdota: "Fui a un recital, estaba lleno de gente y no sabía de quién era, después apareció Maluma". En Las Estrellas Natalie interpreta a Carla, una de las hermanas que heredó el hotel tras la muerte de su papá. Luego de haber plantado a su novio en el altar, la administradora hotelera encuentra el amor en Lucho (Pedro Alfonso, 37).