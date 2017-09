Dybala: "Es difícil jugar con Messi"

Hoy 07:56 -

En Italia todos los focos están puestos en la estrella de la Serie A, Paulo Dybala, quien en rueda de prensa sobre el interés del Barcelona y las dificultades que tiene para jugar con Messi en la Selección Argentina. Opinó sobre la marcha de Neymar al PSG y cree que el club azulgrana defiende mejor que la pasada temporada.

Difícil jugar con Messi: "Messi juega en mi posición y puedo aprender muchas cosas de él: cómo interpreta el juego, cómo piensa, cómo ve los movimientos de los compañeros... eso me puede ayudar mucho en un futuro. Es difícil jugar con él porque jugamos en la misma posición, pero en cualquier caso, tengo que adaptarme y tengo que hacer que se sienta cómodo". Tengo la posibilidad de jugar con Messi en la selección y es un gran placer. Teniéndolo de compañero puedo aprender muchas cosas".

Su futuro: "Lo que pueda pasar en un futuro no lo sé. Yo estoy muy feliz en la Juventus, me encuentro muy bien. Este año he tomado la decisión de jugar con un número muy importante que representa una gran parte de la historia de este club. Lo que pueda llegar a pasar en un futuro no lo sé".

No le llegaron las ofertas: "Esa pregunta es más para el club que para mí. A mí nadie me ha dicho nada. El club nunca se me acercó para decirme que había una oferta o algo. Lo único que me dijo el club fue que quieren que forme parte de este proyecto por mucho tiempo y yo estoy feliz por eso. Por eso elegí llevar el número diez. Trataré de hacerlo lo mejor posible aquí hasta que el presidente de la Juventus quiera".

La marcha de Neymar: "El Barcelona ha perdido a un jugador muy importante como era Neymar pero lo ha suplido con otros futbolistas que también lo son. Es el Barcelona y hay que respetarlo por su historia. Se está defendiendo mejor porque desde que comenzó el campeonato no ha recibido ningún gol en su estadio. Eso quiere decir mucho. Tendremos que aprovecharnos cuando tengamos la pelota y tratar de defendernos, porque tienen jugadores que nos pueden hacer mucho daño si los dejamos libres".