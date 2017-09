Nicolás Repetto se puso pasamontañas para entrevistar a un mapuche

-

Nicolás Repetto entrevistó ayer en el estudio de Telefé a Fernando Jones Huala, hermano del dirigente mapuche Facundo Jones Huala, que fue detenido en el marco del caso Santiago Maldonado.

La incorporación del conocido conductor en el noticiero del mediodía, fue parte de una idea "innovadora" y ya generó una fuerte polémica. Durante la entrevista, el conductor se puso un pasamontañas, como los que usan los manifestantes en los piquetes.

"¿Te puedo mostrar lo que uno ve desde Buenos Aires? Imaginate que yo el reportaje te lo hubiera hecho así. ¿Entendés?", le dijo mientras se colocaba el pasamontañas.

"Vos venís a la noche, con tu señora. Tenés 60 años, venís con la chatita y ves un grupo de gente que tiene estas máscaras y corta la ruta con piedras. ¿El propósito es que le tengan miedo?", agregó. La imagen de Repetto de inmediato comenzó a multiplicarse por las redes.

"Nicolás Repetto no pregunta dónde ésta MALDONADO. Cuestiona a los mapuches" y "De cuarta Nicolás Repetto. Realmente vomitivo. Disculpen la falta de ocurrencias pero es lo que hay", fueron algunos de los comentarios en su contra.

Otros en cambio, destacaron su idea: "No la vi pero me pareció una excelente idea, toma de tu propia medicina". "No estuvo mal… por un lado Nico suele hacer entrevistas informales y la idea de él fue decir lo que ve el ciudadano común". "Muy didáctico y explícito, mejor imposible, ellos tienen derecho, y se lo preguntó para ver que se siente. ¿Qué es lo que tiene de malo?".