Ángel Correa: "Mi familia vivía de lo que ganaba yo a los 10 años"

Fotos Ángel Correa en Atlético de Madrid

Ángel Correa, jugador del Atlético de Madrid, abrió su corazón en una entrevista al diario El País y reveló aspectos desconocidos de su infancia, haciendo un repaso por su historia hasta hoy, como futbolista del club rojiblanco.

Muerte de su padre: "A los 10 años falleció mi padre y yo llevaba el dinero a casa. El ingreso que tenía yo por jugar al fútbol era lo único que llegaba a mi casa para poder comer mis hermanos, mi mamá o yo. Tenía un representante que me daba un sueldo y yo se lo daba a mi madre, que era la que lo manejaba. En ese momento no lo veía como una responsabilidad, sólo disfrutaba jugando al fútbol, me daban una ayuda para mi familia y eso me ponía contento.

Fútbol en Rosario: "El fútbol de barrio te hace aprender porque juegas contra gente más mayor, aprendes muy rápido, casi a la fuerza. Vi jugadores buenísimos que las familias enteras iban a verlos jugar, pero por circunstancias de la vida no llegaron a profesionales. En Rosario salen muchos jugadores de barrios como el mío. Di María y Banega son de muy cerca, Messi también es de Rosario…"

Operación de corazón: "Sabía que me iban a operar pero en lo único que pensaba era en recuperarme para volver a jugar pronto. Estaba ilusionado, acababa de llegar al Atlético, tenía ganas de poder debutar en el Calderón. Antes de operarme le decía que lo único que quería era volver a jugar al fútbol, no tenía miedo de si me iba a morir, quería que saliera todo bien porque otra cosa que jugar al fútbol no sabía hacer".

Posición en el Atlético: "El año pasado el técnico me usó mucho por el lateral, tenía que ayudar al equipo ahí, pero mi posición es de segundo delantero o enganche. Me siento más cómodo ahí, tratando de buscarle las espaldas a los medios para recibir y armar juego o una jugada".

Simeone: "Son otros tiempos, pero sin duda que él tiene muchas mañas. Se le nota que es un vivo de este deporte. Es difícil engañarle. Me enseña muchísimo y me explica cosas que en los partidos me sirven porque no suele fallar".

Jugador revulsivo: " Es decisión del entrenador ver si estoy preparado, lo que hago es entrenar para estar disponible los 90 minutos. ¿Salir? Lo pensé muchas veces, es difícil, siento que quiero jugar siempre y me preparo para ello. Es difícil asimilar jugar un rato, hay que estar muy preparado de cabeza. Ahora me están dando la posibilidad de jugar más y espero aprovecharlo".