La advertencia de un padre a los futuros novios de sus hijas es furor

Hoy 15:41 -

J. Warren Welch es escritor y padre que, de dos chicas de 16 y 12 años, se convirtió en sensación en Facebook, luego de escribir una peculiar advertencia a los futuros pretendientes de sus hijas.

"Debes estar preguntándote cuáles son las reglas. Yo no estoy criando a mis niñas para que sean el tipo de mujeres que necesitan que su papá actúe como un hombre terrorífico, posesivo o malo sólo para que las respeten. Tú las respetarás, pero no por mí, sino porque te prometo que ellas te pondrán de vuelta en su lugar", publicó en su perfil en la red social, al que tituló "No estoy criando 'princesitas'".

El hombre deja en claro que sus hijas sabrán defenderse solas ante quien ose pasarse de la raya, además de ser lo suficiente inteligentes como para alejarse de situaciones que les hagan daño.

La publicación fue compartida más de 38 mil veces y miles de comentarios celebraron el pensamiento de Waren.

