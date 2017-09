"Tiene que morir", dijo y le dio pastillas y vino a su beba

Fotos La madre de la criatura está detenida desde entonces.

Todo comenzó el sábado pasado, cuando una mujer le salvó la vida a una beba de 1 año y medio, cuya madre le había dado un cóctel de pastillas y vino espumante y gritaba que la quería vender en una plaza de la ciudad de Rosario.

"Ella tiene que morir, no tiene que estar viva, por eso la empastillé", declaró la mujer más tarde que le respondió la chica cuando se acercó para preguntarle si estaba bien. La había visto caminar como "ida" y después vio cuando le metía una pastilla en la boca a la nena. Fue ese el momento en el que reaccionó, se la sacó de los brazos y le metió los dedos en la garganta a la beba para obligarla a vomitar.

La joven está detenida desde entonces con prisión preventiva e imputada de "tentativa de homicidio doloso agravado por el vínculo". También se supo una vez que la identificaron que tenía pedido de captura desde 2014.

Antes de conocer la decisión del juez, la joven lloró y contó que esa mañana su familia la había echado de su casa, que compró las pastillas, el vino y que se fue a la plaza a tomarlos. "Me quería perjudicar yo, no a ella", sostuvo. Según su relato, no había comido nada y estaba mal anímicamente. Dijo que no recordaba nada de lo que había pasado y que no sabía si la nena había agarrado sola las pastillas o si se le habían caído a ella. "La tuve nueve meses en mi vientre, sufrí tanto para tenerla. ¿Para qué?, ¿para matarla?", manifestó la joven, que está embarazada.