CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Septiembre 2017
A LA 00.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
Por El Liberal
Hoy 21:01 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINION
09.30 BOB ESPONJA
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
18.30 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
23.45 EL SULTÁN - EL AVANCE
00.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
01.15 #HASHTAGVIAJEROS
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 ANIMALES SUPERPODEROSOS
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL SABOR DE LA HISTORIA
19.00 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
07.20 DIVINAS TENTACIONES
10.00 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017
10.29 LETRA Y MÚSICA
12.35 DICK TRACY
14.37 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
14.51 SOLO PARA PAREJAS
17.10 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
20.13 LÍNEA DE EMERGENCIA
22.00 EL CÓDIGO DEL MIEDO
23.44 MAD MAX, EL GUERRERO DE LA CARRETERA
TCM
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 ALF (TEMPORADA 3)
09.46 LOS CAZAFANTASMAS
11.42 LOS CAZAFANTASMAS II
13.45 LA HORA 25
16.11 CORRE LOLA CORRE
17.43 SILVERADO
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.35 LA NIÑERA
21.00 EL SANTO
23.10 PRINCIPE DE LAS TINIEBLAS
TNT
06.00 MAL EJEMPLO
07.51 RATATOUILLE
09.56 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA
11.44 EN FUERA DE JUEGO
13.39 GOLPE Y FUGA
15.34 VALIENTE
17.20 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA
VENGANZA DE ELECTRO
19.57 UN HOMBRE DIFERENTE
22.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR
23.33 MATAR O MORIR
01.08 PUNTOS DE VISTA
SPACE
06.00 BLANCO INVISIBLE
08.14 TREN NOCTURNO A LISBOA
10.22 LA BALA DEL ASESINO
12.11 MAVERICK
14.42 EL ÚLTIMO SAMURAI
17.34 TESTIGOS
19.20 EL NIÑO Y EL FUGITIVO
22.00 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA MALDITA
23.51 PERROS DE PAJA
CINENCAL
09.00 NORTHPOLE
10.40 500 DÍAS CON ELLA
12.25 ARRESTO EN CASA
14.25 LOS OSOS DE LA MALA SUERTE
16.30 MÁS BARATO POR DOCENA
18.20 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS
20.10 PADRES POR DESIGUAL
22.00 5 FLIGHTS UP
23.45 GET A JOB
SONY
06.00 RULES OF ENGAGEMENT
08.00 SEINFELD
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
15.00 UN IMPULSIVO Y LOCO AMOR
17.00 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 BLACK-ISH
21.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
A DÓNDE IR
RETRETA DE LA PLAZA
LIBERTAD
+VIERNES 15, A LAS 20, AGOSTINA
TARCHINI Y AXEL ARAKAKI, LA
PAREJA CAMPEONA DEL MUNDIAL
DE TANGO, EN LA CATEGORÍA
TANGO ESCENARIO, BAILARÁ
PARA LOS SANTIAGUEÑOS.
TAMBIÉN ESTARÁN PABLO
ARAUJO, FACUNDO DOMÍNGUEZ
Y TRÍO TANGO. ADEMÁS,
BRENDA BRANDÁN, JHONATAN
GONZÁLEZ, DANIELA BRAVO Y
EMILIO BANCO.
EXPLANADA
MUNICIPALDAD
DE LA CAPITAL
+SÁBADO 16, A LAS 21, TRIBUTO A
THE BEATLES.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE
PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS
PABLO Y BÁRBARA. LAS
ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA
EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y A
TRAVÉS DE AUTOENTRADA.
+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS
22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ
SU CD “UNA VUELTA MÁS”.
PANGEA
(CAMINO DE SAN ANTONIO, A
500 METROS DE RUTA 9)
+ SÁBADO 16, DE 9.30 A
18.30, MARATÓN DE DANZAS
CONTEMPORÁNEAS.
FÓRUM
(PERÚ Nº 511)
+EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22,
AXEL ARRANCARÁ EN SANTIAGO
SU GIRA POR EL NOA DONDE
PRESENTARÁ SU NUEVO CD,
“SER”.
CINES
SUNSTAR
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
DURACIÓN: 143 Minutos
17.15 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 109
minutos
20.00 (Cast), 22.35 (Subt)
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN
CALZONCILLOS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
DURACIÓN: 90 Minutos
16.:15 (Cast)
ATÓMICA (2D):
ACCIÓN (+ 16 AÑOS) DURACIÓN: 115
minutos
18.15 (Cast) 20.30 (Cast) 22.45 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP) DURACIÓN: 105
Minutos
17.30 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
DURACIÓN: 113 minutos
19.45 (Cast), 22.10 (Cast)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
DURACIÓN: 91 Minutos
17.30 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
DURACIÓN: 101 Minutos
19.45 (Cast) 22.15 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 109
minutos
17.00 (Cast), 19.20 (Cast), 22.00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R
CASTELLANO 2D 17:30- 18:00-
19:50, 20:20, 22:10 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LOS QUE AMAN, ODIAN
ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:50, 23:10
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE
(VENTA ANTICIPADA)
2D CASTELLANO 17:00, 19:50, 22:40