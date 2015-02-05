CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Septiembre 2017

A LA 00.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

Hoy 21:01 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINION

09.30 BOB ESPONJA

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

18.30 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

23.45 EL SULTÁN - EL AVANCE

00.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

01.15 #HASHTAGVIAJEROS

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 ANIMALES SUPERPODEROSOS

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ


EL TRECE

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL SABOR DE LA HISTORIA

19.00 PUNTO LÍMITE

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FÚTBOL

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

07.20 DIVINAS TENTACIONES

10.00 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017

10.29 LETRA Y MÚSICA

12.35 DICK TRACY

14.37 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

14.51 SOLO PARA PAREJAS

17.10 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

20.13 LÍNEA DE EMERGENCIA

22.00 EL CÓDIGO DEL MIEDO

23.44 MAD MAX, EL GUERRERO DE LA CARRETERA

TCM

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 ALF (TEMPORADA 3)

09.46 LOS CAZAFANTASMAS

11.42 LOS CAZAFANTASMAS II

13.45 LA HORA 25

16.11 CORRE LOLA CORRE

17.43 SILVERADO

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.35 LA NIÑERA

21.00 EL SANTO

23.10 PRINCIPE DE LAS TINIEBLAS

TNT

06.00 MAL EJEMPLO

07.51 RATATOUILLE

09.56 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

11.44 EN FUERA DE JUEGO

13.39 GOLPE Y FUGA

15.34 VALIENTE

17.20 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA

VENGANZA DE ELECTRO

19.57 UN HOMBRE DIFERENTE

22.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR

23.33 MATAR O MORIR

01.08 PUNTOS DE VISTA

SPACE

06.00 BLANCO INVISIBLE

08.14 TREN NOCTURNO A LISBOA

10.22 LA BALA DEL ASESINO

12.11 MAVERICK

14.42 EL ÚLTIMO SAMURAI

17.34 TESTIGOS

19.20 EL NIÑO Y EL FUGITIVO

22.00 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA MALDITA

23.51 PERROS DE PAJA

CINENCAL

09.00 NORTHPOLE

10.40 500 DÍAS CON ELLA

12.25 ARRESTO EN CASA

14.25 LOS OSOS DE LA MALA SUERTE

16.30 MÁS BARATO POR DOCENA

18.20 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS

20.10 PADRES POR DESIGUAL

22.00 5 FLIGHTS UP

23.45 GET A JOB

SONY

06.00 RULES OF ENGAGEMENT

08.00 SEINFELD

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

15.00 UN IMPULSIVO Y LOCO AMOR

17.00 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 BLACK-ISH

21.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES


A DÓNDE IR

RETRETA DE LA PLAZA

LIBERTAD

+VIERNES 15, A LAS 20, AGOSTINA

TARCHINI Y AXEL ARAKAKI, LA

PAREJA CAMPEONA DEL MUNDIAL

DE TANGO, EN LA CATEGORÍA

TANGO ESCENARIO, BAILARÁ

PARA LOS SANTIAGUEÑOS.

TAMBIÉN ESTARÁN PABLO

ARAUJO, FACUNDO DOMÍNGUEZ

Y TRÍO TANGO. ADEMÁS,

BRENDA BRANDÁN, JHONATAN

GONZÁLEZ, DANIELA BRAVO Y

EMILIO BANCO.

EXPLANADA

MUNICIPALDAD

DE LA CAPITAL

+SÁBADO 16, A LAS 21, TRIBUTO A

THE BEATLES.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE

PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS

PABLO Y BÁRBARA. LAS

ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA

EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y A

TRAVÉS DE AUTOENTRADA.

+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS

22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ

SU CD “UNA VUELTA MÁS”.

PANGEA

(CAMINO DE SAN ANTONIO, A

500 METROS DE RUTA 9)

+ SÁBADO 16, DE 9.30 A

18.30, MARATÓN DE DANZAS

CONTEMPORÁNEAS.

FÓRUM

(PERÚ Nº 511)

+EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22,

AXEL ARRANCARÁ EN SANTIAGO

SU GIRA POR EL NOA DONDE

PRESENTARÁ SU NUEVO CD,

“SER”.


CINES

SUNSTAR

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

DURACIÓN: 143 Minutos

17.15 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 109

minutos

20.00 (Cast), 22.35 (Subt)

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN

CALZONCILLOS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

DURACIÓN: 90 Minutos

16.:15 (Cast)

ATÓMICA (2D):

ACCIÓN (+ 16 AÑOS) DURACIÓN: 115

minutos

18.15 (Cast) 20.30 (Cast) 22.45 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP) DURACIÓN: 105

Minutos

17.30 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

DURACIÓN: 113 minutos

19.45 (Cast), 22.10 (Cast)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

DURACIÓN: 91 Minutos

17.30 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

DURACIÓN: 101 Minutos

19.45 (Cast) 22.15 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 109

minutos

17.00 (Cast), 19.20 (Cast), 22.00 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R

CASTELLANO 2D 17:30- 18:00-

19:50, 20:20, 22:10 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LOS QUE AMAN, ODIAN

ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:50, 23:10

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE

(VENTA ANTICIPADA)

2D CASTELLANO 17:00, 19:50, 22:40

 
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