El segundo torneo del año tendrá este sábado su séptimo capítulo

Hoy 21:39 - La Agrupación de Fútbol Infantil Santiagueña (Afis) programó para este sábado 16 de septiembre la séptima fecha del Torneo Clausura, el segundo certamen del presente año. Como siempre, las canchas del Gremio Municipal serán el escenario para otra jornada en la que los chicos volverán a convertirse en actores principales, siempre con el fiel acompañamiento familiar. El programa de la jornada, que arrancará a las 8.30, es el que se detalla a continuación: Categoría 2003/04: 8.30, Las Pulgas vs. Jorge Donis; 9, Los Peques vs. Máster; 9.30, Güemes vs. Integral; 10, Yanda vs. Café Rodríguez; 10.30, Ejército Argentino vs. Candi; 11, Raúl Pinto vs. Walter Toloza; 11.30, Real vs. Villa Las Delicias. Categoría 2005: 8.30, Raúl Pinto vs. Los Peques y Jorge Donis vs. Sportivo Santiago; 9, Las Pulgas vs. Juventud Ferroviaria y Güemes vs. Atlas; 9.30, Niños Unidos vs. Café Rodríguez y Candi vs. Ejército Argentino y 10, Campeones del 28 vs. Walter Toloza. Categoría 2006: 10, Güemes vs. Las Pulgas; 10.30, Yanda vs. Niños Unidos y Máster vs. Integral; 11, Raúl Pinto vs. Café Rodríguez y Jorge Donis vs. Niños Felices; 11.30, Candi vs. Atlas. Categoría 2007: 11.30, Walter Toloza vs. Juventud Ferroviaria; 12, Café Rodríguez vs. Las Pulgas, Sportivo Santiago vs. Yanda, Los Peques vs. Niños Unidos y Güemes vs. Integral; 13, Atlas vs. Real (amistoso). Categoría 2008: 12.30, Villa Las Delicias vs. Máster, Café Rodríguez vs. Raúl Pinto, Jorge Donis vs. Güemes y Sportivo Santiago vs. Juventud Ferroviaria; 13, Las Pulgas vs. Integral y Los Peques vs. Ejército Argentino. Categoría 2009: 9, Sportivo Santiago vs. Niños Unidos; 9.30, Las Pulgas vs. Güemes B; 10, Juventud Ferroviaria vs. Güemes A; 10.30, Atlas vs. Máster; 11, Walter Toloza vs. Yanda; 11.30, Real vs. Integral. Categoría 2010/11/12 (Promocional): 9.30, Real vs. Raúl Pinto; 10, Las Pulgas vs. Café Rodríguez; 10.30, Güemes A vs. Niños Felices; 11, Sportivo Santiago vs. Juventud Ferroviaria; 11.30, Candi vs. Güemes B; 12, Los Peques vs. Integral y Real vs. Integral.