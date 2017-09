Se jugó la cuarta fecha del Clausura 2017 bandeño

Hoy 21:51 - El domingo pasado se disputó parcialmente la cuarta fecha del Torneo Clausura 2017, que organiza la Liga Municipal Infantil Bandeña. Los resultados fueron los siguientes: Categoría 2003/04: Palermo 5, Central Argentino 1; Argentinos Unidos 1, Taladrito 2; Villa Unión 2, Abel Castillo 0; Niños Felices 0, Bio Torres 6; Dep. 25 de Mayo 1, Tramo 16 4; Bº Quilmes 2, Alto Verde 0 y Chacarita del Sud 1, Irma FC 1. Categoría 2005/06: Palermo 3, Central Argentino 2; Argentinos Unidos 0, Taladrito 0; Villa Unión 4, Abel Castillo 0; Niños Felices 0, Bio Torres 4; Dep. 25 de Mayo 0, Tramo 16 2; Bº Quilmes 1, Alto Verde 0 y Chacarita del Sud 4, Irma FC 0. Categoría 2007/08: Palermo 2, Central Argentino 0; Argentinos Unidos 1, Taladrito 1; Villa Unión 0, Abel Castillo 0; Niños Felices 0, Bio Torres 1; Dep. 25 de Mayo 0, Tramo 16 0; Bº Quilmes 1, Alto Verde 0 y Chacarita del Sud 0, Irma FC 1. Categoría 2009/10: Palermo 4, Central Argentino 2; Argentinos Unidos 1, Taladrito 0; Villa Unión 1, Abel Castillo 0; Niños Felices 0, Bio Torres 1; Dep. 25 de Mayo 0, Tramo 16 1; Bº Quilmes 1, Alto Verde 0 y Chacarita del Sud 0, Irma FC 1. Fecha pendiente En tanto, el lunes se disputaron cotejos pendientes de la primera fecha. Resultados: Cat. 2003/04: Irma FC 1, Abel Castillo 1; Niños Felices 0, Chacarita del Sud 1; Argentinos Unidos 2, San Fernando 1; Tramo 16 2, El Cruce 0. Cat. 2005/06: Irma FC 1, Abel Castillo 2; Niños Felices 0, Chacarita del Sud 1; Argentinos Unidos 11, San Fernando 1; Tramo 16 4, El Cruce 0. Cat. 2007/08: Irma FC 0, Abel Castillo 0; Niños Felices 0, Chacarita del Sud 1; Argentinos Unidos 6, San Fernando 1; Tramo 16 1, El Cruce 1. Cat. 2009/10: Irma FC 0, Abel Castillo 0; Niños Felices 0, Chacarita del Sud 1; Argentinos Unidos 1, San Fernando 0; Tramo 16 1, El Cruce 0. El domingo 17 de septiembre se jugará la quinta fecha, a partir de las 9. El programa es el siguiente: El Cruce vs. Palermo; Central Argentino vs. Dep. 25 de Mayo; Tramo 16 vs. Argentinos Unidos; Taladrito vs. San Fernando; Alto Verde vs. Villa Unión; Abel Castillo vs. Bº Salido; Irma FC vs. Niños Felices; Bio Torres vs. Bº Quilmes y Rey de Reyes vs. Chacarita del Sud.