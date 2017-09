Agustín, un tucumano que no se olvida de sus primeros pasos

Hoy 21:52 - LAS TERMAS, Río Hondo (C) Agustín Hidalgo es un tucumano, categoría sub 15, que transitó en su etapa de fútbol infantil en la Escuela “Los Termeñitos”. Hoy triunfa en el CEF 18 de Tucumán, que participó hace poco en el campeonato internacional infanto juvenil “Gothia Cup”, en Suecia. Afincado en la vecina provincia, Agustín, tiene palabras de agradecimiento para el entrenador Roberto Cuevas, de “Los Termeñitos”, donde realizó sus primeros pasos y convirtió muchos goles jugando con los chicos del barrio. Desde niño se caracterizó por pegarle bien al balón y mandarla al fondo de la red. Agustín, volante por izquierda, fue una de las figuras del sub 15 del CEF 18 que participa desde hace 25 años en este certamen internacional y en el que participaron 300 equipos de los 5 continentes. Agustín contribuyó con 12 goles. La joven promesa sueña con jugar algún día en un club de primera división. Actualmente participa en el campeonato de la Liga Tucumana con el CEF 18 en la categoría 2002 bajo las órdenes de Pedro Turcatti y la coordinación general de Hugo Petrella. Sus padres son Héctor Hidalgo, médico homeópata y Nora Arnau, odontóloga, quienes apoyan a su hijo desde niño en este duro y largo camino. En su estadía en Europa, participó del partido por “La Paz Mundial” que lo invitaron a jugar y se hizo por primera vez en la historia de la Gothia Cup. El Municipio, el Concejo Deliberante y el Gobierno tucumano reconocieron su labor