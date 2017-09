Quimsa y Olímpico se mantienen invictos

Hoy 21:54 - Los Preinfantiles de Quimsa y Olímpico salieron airosos de sus respectivos compromisos y se mantienen invictos en el Torneo Agustín Jaimes, que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet. La Fusión venció a Red Star por 51 a 44, en calidad de visitante, en tanto que el Negro bandeño derrotó a Belgrano por 75 a 37 en el Vicente Rosales. Quimsa encabez a las posiciones con 14 puntos, producto de 7 victorias, en tanto que Olímpico ocupa la cuarta posición con 10 unidades como consecuencia de cinco triunfos en fila. De e s t a ma n e r a , ambos se perfilan como los grandes candidatos a des t ronar a Normal Banda, que suspendió su partido con Contadores BBC. Otro de los equipos fuertes de la categoría es Nicolás Avellaneda, que venció a Lawn Tennis por 44 a 16 y ocupa la segunda posición en la tabla, con 12 puntos, producto de 5 triunfos y 2 derrotas. También fue auspiciosa la presentación de Juventud BBC, que le ganó a Atamisqui BBC por 70 a 16 y marcha en quinta posición. La f e cha s e completó con los siguientes resultados: Sportivo Colón 53, Villa Mercedes 43; Tiro Federal 36, Jorge Newbery 29; Huracán 27, Independiente BBC 42. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Quimsa 14 puntos; Nicolás Avellaneda 12; Red Star 11; Olímpico, Juventud, Atamisqui BBC y Sportivo Colón 10; Independiente y Nor - mal Banda 9; Huracán, Jorge Newbery y Belgrano 8; Villa Mercedes 7; Tiro Federal 6, Contadores BBC 5; Lawn Tennis 4. La octava fecha La Comisión Provincial de Minibásquet informó que el próximo fin de semana no se jugará la octava fecha debido a la realización de la clínica reválida para entrenadores, por lo que fue programada para el sábado 23. La fecha contempla los siguientes enfrentamientos: Villa Mercedes vs. Normal Banda, Belgrano vs. Contadores BBC, Quimsa vs. Olímpico, Independiente vs. Red Star, Atamisqui BBC vs. Huracán, Lawn Tennis vs. Juventud, Jorge Newbery vs. Nicolás Avellaneda y Sportivo Colón vs. Tiro Federal. 