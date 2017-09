FÚNEBRES | 13 de Septiembre de 2017

Hoy 22:02 -

FALLECIMIENTOS

- Olga Victoria Loto de Tolosa

- José Domingo Figueroa

- Blanca Ruiz de Velarde (Suncho Corral)

- Antonia Molina de Lopez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARAYA, ROSA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Mariló Araujo y Marisa Perea acompañan a sus hijos Belén y Federico en este difícil y doloroso momento.

ARAYA, ROSA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Rosi, perdurarás por siempre en el corazón de tus amigas Ramona Paz, Sofía Paz, Liliana Lazarte, Ema Tomatis y Celina Peralta participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARAYA, ROSA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Querida Rosita, permanecerás siempre en nuestros recuerdos. Los momentos más simples y más inolvidables nos permitió compartir y disfrutar de tu incondicional amistad. Eve, Mario, Silvia, Negrita, Juan Carlos, acompañamos con gran pena a sus hijos y familiares. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ARAYA, ROSA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Con el recuerdo de tu cariño entrañable, de tu generosidad y con la seguridad de la recompensa en el Reino de los Cielos, te despido con cariño y tristeza. Acompaño en el dolor a sus hijos Federico, Belén, Flor, Valentina y Celeste. Fide Bustamante y familia.

FIGUEROA, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. Su esposa Rosa Isabel Jiménez y su hijo César Emmanuel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos son velados en Pedro L. Gallo 330 sala 1 y serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

FIGUEROA, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. Su esposa Rosa Isabel Jiménez, hijo César E. Figueroa, hnos., sobrinos y demás fliares. participan su fallecimiento. Sus restos serán inhum. a las 9 en el cement. P. de la Paz, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. Serv. Iosep - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FIGUEROA, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano político César Inca Jiménez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

FIGUEROA, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Que descanses en paz. Tus compañeros del área social IOSEP, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hermana política Estela Mari Khairallah, su esposo Miguel A. Campos y sus hijos Miguel Esteban y María Ángela participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

FIGUEROA, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, miembros del consejo gremial: coordinador, Sr. Enrique Trejo, Sr. Rómulo Edgardo Bravo, Sr. José Arce y Sra. Cristina Emilia Cortés, síndico, Guillermo Ruiz Albelda, gerente general, CPN Graciela Muratore de Corona, gerente de áreas, subgerentes de áreas, asesores de presidencia, médicos auditores, asesores legales, auditor interno, personal administrativo y de maestranza de Casa Central participan el fallecimiento del padre de nuestro compañero Emanuel Figueroa.

GÓMEZ, TITO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Directivos y personal de la empresa EDESE S.A. participan con profundo dolor el el fallecimiento del padre de su empleado César Enrique Gómez. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, TITO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Veteranos de Estudiantes C-55 participan con dolor el fallecimiento del hermano de nuestro amigo Chango Gómez. Rogamos oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Sus hermanos Alba, Ramón y Teresita Venancio, cuñados Rosa Zurita y Angel Palliotto, sobrinos Roberto Alejandro, Leisa Maria Pellicer, Juan José, Maria José y Andrea Venancio, Angel y Paola Palliotto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus primos Mirta, Carlos, Bety y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Sus sobrinos Alejandra Figueroa y Martín Díaz, sus hijos Rosario y Thiago, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Sus sobrinos Noemí, Liliana, Ruben y Silvia Juárez, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados. Silvia Arias, Rubén Juarez y sus hijos Gonzalo, Natalia y Mariana participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Ricardo Luna y flia., Bety, Gaby, Lucho, Pamela y su amiga Alfonsina de Giménez, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Noemí Juárez, Gregorio Sayago e hijos Anahí, Cristian e Ignacio, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Tus sobrinos Magui Castillo y Marcelo Leguizamón, sus hijos Rulo, Beto y Mary, Florencia y Marieth, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Tu hna.,pol. Blanca Santillán y Juan Figueroa, sobrinos Alejandra y Mariano, sobrinos nietos Rosario, Thiago y Constanza, hijos pol. Martin Diaz y Laura Ricarte, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar. Tu hna. pol. Nilda Santillán y Enrique Castillo, sus hijos Adriana, Buby, Gladys, Claudia y Magui, sobrinos Daniel, Romina y Belen Naya, Martin y Jamila, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones.

LENCINA DE SÁNCHEZ, AIDÉ PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Su primo Mario de la Silva; su esposa e hijos participan con mucho dolor y profundo sentimiento la muerte de la querida prima. Elevan oraciones en su memoria.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Víctor Bejarano, sus hijos Rosario, Agustín y Tadeo participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Tati. Elevan oraciones en su memoria.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Sus vecinos y amigos de toda la vida, acompañan a sus hijos en este momento de dolor: Graciela Sauad y familia; Norma Sauad y familia; Eduardo Sauad; Sara Sauad y familia y Adriana Sauad y familia. Elevan oraciones en su memoria.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Sus vecinos de toda la vida: Flia. Chara participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este triste momento.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Capi López y Violeta Chara participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos con mucho afecto.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Boya y familia; Guillermo y Alfonso participan con pena su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor. Ruegan una oración en su memoria.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Ing. Carlos Abuslaiman y Eva Suárez e hijos Alejandra, Augusto, Emilio y Andrés y respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la vecina Noemí. Sentido pésame a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Mi querida "amiga" hoy no tengo palabras para expresar el dolor que siento al saber que ya no estarás para nuestras pequeñas charlas y recuerdos. Te extrañaré. Participamos con profunda tristeza tu fallecimiento. Matilde Bretillot, Mirta Corvalán, Chiqui Davallópulo y Juana Carabajal. Saludamos a su familia, sus hijos Mariano, Julia y Julio, su hermana Tati, sus sobrinos Alejandro y demás fliares. que Dios les de resignación. Rezaremos por tu alma.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Aníbal José "Pepe" González participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Tati. Ruega oraciones en su memoria.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Mirna y Gladys Díaz participan con dolor el fallecimiento de Noemí. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAGUNO, EMMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. "Que nuestro señor la reciba con los brazos abiertos y le de el descanso eterno a tu madre querida", lo sentimos mucho, los compañeros de la Dirección General de Catastro de la Provincia, acompañamos a Julia Peche en estos dolorosos momentos y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

LOBOS, ENRIQUE DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Lucila Soria de Corbalán, sus hijos Carlitos, Laly y María Silvia, participan con profundo dolor la partida del hijo de su querida amiga Luisa. Ruegan oraciones en su memoria y resignación para su flia.

LOTO DE TOLOSA, OLGA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. Su esposo Carlos Tolosa, sus hijos Carlos, Mirta, Lidia, Norma, Viviana, Ricardo, Sergio, Lorena, Daniela, Ivana, h. politicos nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Los Flores. Cobertura OBRA SOCIAL MUNICIPAL. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - Tel 4219787.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Ricardo Abraham, su esposa Zulema Cejas, sus hijas Yesmine y Alejandra acompañan y abrazan a su familia en este momento de profundo dolor y tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Doctor Pedro Yachelini lamenta la pérdida de la madre del estimado, Dr. David Jarma y le da las condolencias a toda la familia.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo David y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Nancy Sosa y Adolfo Paradelo.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Andrés Pereyra, sus hijos Ignacio, Luciana y Martín participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo David. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Estrella Pereyra, Chacha de Pereyra participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Marcelo R. Massi, Norma Elías y sus hijos Mauricio y Santiago, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. Asunta y acompañan a sus hijos en momentos de tanta tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Enrique Bilbao, Silvia Maud, junto a sus hijos Carolina, Facundo, Guadalupe y Martín acompañan a David en tan triste momento y elevan oraciones en memoria de su madre.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. La familia de Ernesto A.J. Vital y Sara Ugozzoli, sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto, Mariano y Guadalupe González Ávalos participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de nuestro estimado amigo David y lo acompañan en estos momentos de tristeza y dolor.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Cristina Mdalel, Mario Vidal y sus hijos Marito Vidal, Vero, Patricia y Cristy y sus respectivas flias, acompañan a su hija Cristina y a sus nietos Ale, Jimena y Agustín. Se ruega una oración en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Marquesa Adriana Zurita, por la promoción 1961 de la querida Escuela Normal Mixta de Profesores Manuel Belgrano, recuerda con cariño a la Sra. Asunta, eximia profesora de Matemáticas. Que el Señor la recoja en su gloria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Jorge Alberto Gómez Paz y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a David y familia en tan difícil momento.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Los profesionales del Cuerpo Médicos Forense Dres. Matilde Schmidt, Mara Garnica, Viviana Elías, Julieta Ledesma, Armando Meossi, Julián Canllo, Horacio Alfano, Edgard Rodríguez, Mariano Pagani y Daniel Daud participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del colega y compañero Dr. David Jarma y elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. El Círculo Médico de Frías y la comisión directiva, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro colega y amigo Dr. David Jarma. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Virginia Carmielli de Jozami y flia, lamentan el fallecimiento de la querida Asunta y acompañan con cariño a David y Cristina, dignos hijos de una excelente madre, abuela, profesora y muy cariñosa amiga. Te recordaré siempre por la hermosa amistad que nos unió.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Silvia Abalovich y sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos David y Graciela, elevando oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Maru Jiménez y flia. abrazan a sus hijos y flia. con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Luis Alberto Guantay despide con profundo pesar a la estimada señora Nuchy; y acompaña con mucho afecto a sus hijos Adriana y Daniel y sus respectivas familias en este difícil momento de dolor.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Hugo Roberto Villalba participa su fallecimiento.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. CITYO S.R.L. participa su fallecimiento.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Víctor Manuel Rotondo (h), Dra. María Fernanda Llugdar de Rotondo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Eduardo Contato Carol y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo y colega, Dr. David J. Jarma. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Domingo Celso Vera, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su colega y amigo Dr. David Julián Jarma, acompaña en su dolor y eleva oraciones en su memoria.

MOLINA DE LÓPEZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. Su esposo Ariel López, sus hijos Jackie, Ariel, Mery y Henry, hijos pol. Oscar, Juan, Maru, nietos Maxi, Dumbi, Tomás,, Nazareno, Agustina, Luisina , Virginia y Cande participan con dlor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. C duelo P. L .Gallo 340 (SV) HAMBURGO, Cia. de Seg S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MOLINA DE LÓPEZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. Eugenia Gubaira, Ligia Domina y Alexandra Lladón, participan con dolor en el fallecimiento de la mamá de su querida teacher Jackie.

MOLINA DE LÓPEZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. La familia de empleados de Pérez Curbelo Logística y Petroservice SRL. participan con dolor el fallecimiento de la suegra de su compañera Karina Skupin, ante esta pérdida irreparable, ruegan por el eterno descanso de su alma.

MOLINA DE LÓPEZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. Myrta Pérez Curbelo, sus hijos Luis y Claudia; Betina y Pablo participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan a nuestro Señor Jesucristo les ayude a encontrar la paz y resignación a sus familiares. Se ruega hacer una oración en su memoria.

MOLINA DE LÓPEZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. Pablo y Bettina Presti y sus hijos Pablo, Giuliana y Alejo acompañan con profundo dolor a Karina y Henry, ruegan a nuestro Señor Jesucristo, les envíe la paz y resignación. Se ruega hacer una oración en su memoria.

MOLINA DE LÓPEZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. Patricia Mussi, Sergio Díaz Lavaysse y Josefina Díaz Mussi participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Sra. Cecilia Llapur, Sr. Argentino Cambrini y Cecilia Maria Cambrini participan su fallecimiento. Acompañan con especial cariño a Adriana y a toda su familia.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Manuel Horacio Elías participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Walter Pedro Cura, María José Rizzo Patrón, sus hijas Agustina, Mariana y Josefina participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Cecilia Eugenia Vital y sus hijos Ignacio y Luis Nicolás Pericas Vital, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos momento de dolor.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Escribano Julio Manuel Lugones y su señora esposa Ana María Espeche de Lugones, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Luis Rodolfo Paz, su Sra. esposa María Alicia Cáceres, sus hijos Rody, Roxana y Hugo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Nury. Acompañan a la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Stella Bernasconi y familia; Ariel Peralta Bernasconi y flia.; Flavia Daniela y Agustín; Luciana, Carla y Lisandro Billaud, participan con profunda tristeza la partida de nuestra querida Nuchi y ruegan porque el Señor reconforte a Carolina, Adriana, Daniel y sus nietos de tan irreparable pérdida.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Francisco Pérez Nazar y Cristian Cocheri participan con profundo dolor su fallecimiento de la mamá de sus queridos amigos Daniel y Ximena. Elevan oraciones por su eterno descanso en paz.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Rubén Leiva y Mirta Emilia Chavez, desde San Pedro (Choya) participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno y acompaña a la familia Jimenez Rozze en este duro momento Choya.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Santiago C. Lezana, Maria Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo, Milagros y Edgar Quaranta y Valentino, y su nieto Federico y Faustino, participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Ada Luisa Montes de Oca de Lezana y sus hijos Santiago, Eduardo, Marta, Adali, Gustavo y Diego y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Silvia Abalovich y sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia elevando oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano; sus hijos Maximio Álvaro Fernando Eugenia, Titi y sus flias. acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Luis Eduardo Lescano y flias. participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos con cariño.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el Bs.As. el 10/9/17|. Luis Alberto Guantay despide con profundo pesar a la estimada señora Nuchy; y acompaña con mucho afecto a sus hijos Adriana y Daniel y sus respectivas familias en este difícil momento de dolor.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el Bs.As. el 10/9/17|. Dr. Hugo Peralta, su esposa Noemí Jiménez y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el Bs.As. el 10/9/17|. CPN. Atilio Chara, CPN Aldo Basbús y CPN Ramón Jorge participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Adriana, Daniel y Carolina.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Guillermo Catella, Fernanda Yachelini y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familias en estos dolorosos momentos.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Dra. Ana María Catella y familia participan su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Su tío Leonardo Gigli y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Sergio, Cristina Frediani y flia. y Miguel Angel Rodriguez acompañan a su esposa María Rosa e hijos en este doloroso momento y rogamos por el eterno descanso del recordado Chango.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Sus amigos de la infancia, Ramiro y Mariano López Bustos participan con dolor su fallecimiento, acompañando a su familia. Se ruegan oraciones en su memoria.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Ana María, María Matilde y Roxana Tótaro Gigli, María Esther y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a la familia en tan duros momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Mario Cianferoni, esposa, hijos Mario; Elena y Ana Lía participan con hondo dolor el fallecimiento del distinguido amigo y ruega por la pronta resignación de su querida familia.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. El decano de la Facultad de Cs. Forestales, Dr. Víctor Hugo Acosta, la vicedecana, Lic. Elsa Ibarra, señores miembros del Honorable Consejo Directivo, docentes, no docentes, alumnos y demás integrantes de la comunidad universitaria participan el fallecimiento del Prof. jubilado Ing. Héctor Ramón Palau. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. La comunidad Educativa del Colegio Fundación Cultural "La Brasa" participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la docente de la institución, Prof. Silvia Toledo. Elevan plegarias al Altísimo por su eterno descanso.

PAZ, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. La comunidad educativa del Colegio del Centenario participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la profesora Silvia Toledo. Acompañamos a sus familiares en este duro momento y rogamos una oración para su eterno descanso.

PAZ, MARTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. Su esposo Juan Ramón Autalán, hijos Ambar, Belén, Brian y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Hamburgo Cia. de Seguros - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GUZMÁN, REYES HIDALGO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/94|. Su hija de corazón, Josefina Álvarez invita a la misa que se oficiará en su memoria, hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, al recordarse 23 años de su partida. Eleva oraciones por su descanso eterno.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Queridos, no lloren. Yo voy al Señor, voy a esperarlos en la gloria.... No se dejen abatir por la pena. No miren la vida que acabó, sino la vida que empezó. (Sta. Mónica). Mi corazón siempre estará junto a tu corazón, hijito amado. (Tu mamá). Sus padres Horacio Hamann y Cielito Alcaide, sus hnos. Pablo Alejandro y Ana Lucrecia Hamann y sus flias, su abuela María Teresa M. de Alcaide, sus amadas sobrinitas, tios y primos lo extrañan profundamente y rezarán por su alma de luz y bondad hoy en la Catedral a las 20.30. Ruegan una oración en su memoria.

LOBO DE ÁLVAREZ, CIRA ELVA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/13|. Hoy se cumplen cuatro años de tu partida al reino celestial con gran dolor en el alma te recordamos y rogamos al Señor te de el descanso eterno y que brille para ti la luz que no tiene fin solo has muerto para el mundo porque vives en el dolorido corazón de quienes te amamos. Su esposo Miguel, sus hijas Graciela y Silvia, su hijo político Dr. Manuel Carrizo Díaz, sus nietas Ceci, Florencia, Victoria y Carolina Carrizo, Cecisol, Luciana y Milagro Infante Álvarez y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo Bº Mosconi. Pedimos oraciones en su memoria.

MATTAR, ALFREDO (q.e.p.d.)|. Su esposa, hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará el 13/9/17 en la iglesia La Merced con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

PEDROZO DE BARRIONUEVO, SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/13|. Al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, sus hijos y nieta Adriana, José Luis, Mónica y Antonella Vercelli harán oficiar una misa en la iglesia Catedral hoy a las 20.30 hs rogando por su descanso eterno y a su querida memoria.

ZERDA, DELFÍN EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/87|. Su esposa Rosa Fernández, sus hijos Gundy, Mune y Pocho Zerda, hijos politicos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará el 13 de Septiembre a las 20 hs. en la parroquia Santa Lucia (Lavalle y San José de Calasanz). al cumplirse 30 años de su fallecimiento. Concédele, Señor, el descanso eterno.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGÜERO, LINDORO JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. El personal directivo, docente, administrativo, de maestranza, alumnos y la asociación cooperadora de la Escuela Técnica Nº 2 "Ingeniero Santiago Barabino" de la ciudad de La Banda, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro ex compañero y amigo Coco, rogamos una oración en su memoria. Sus restos han sido inhumados el día 10 de setiembre del año 2017.

RUIZ, RODOLFO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Tenemos los buenos recuerdos de vos. Tus amigos y clientes de tu puesto de Co.Me.Co. Ignacio y Maria Ines Gutiérrez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, PEDRO SEGUNDO (q.p.e.d) Falleció el 11/09/17|. Rectoría del Colegio Secundario Medellín, personal administrativo y equipo docente participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo y familiares con todo afecto.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. El Honorable Consejo Directivo del Colegio de Odontólogos de Santiago del Estero, a través de su presidente, Dr. Federico Guillermo R. Bruno participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del presidente de la FE.PU.SE., Ing. César Corbalán. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Argentina Mateo de Brizuela y flia, acompañan en el dolor a su hermana Jobita con oraciones por la resignación familiar.

CAROL VDA. DE CORBALÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Flia. Ayunta participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

RUIZ DE VELARDE, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Sus hijos, Mari, Hugo, Yvana y Claudio, hijos políticos, nietos, hermanos y sobrinos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueronb inhumados en e,l cementerio de Suncho Corral, servicio realizado por COCHERÍA SUNCHO.

RUIZ DE VELARDE, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Personal de la Escuela Nº 675 Mario Americo Seiler participa con hondo pesar la partida de su ex compañera, ruegan oraciones por su descanso eterno y acompañan a sus fliares. en estos tristes momentos.

RUIZ DE VELARDE, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Personal directivo, docente y de maestranza del Centro Experimental Nº 5 Trejo y Sanabria participan el fallecimiento de la mamá de la docente, Sra. MAría Elizabeth Velarde, ruegan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

NAVARRETE, JAVIER ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. "Hay quiénes traen el mundo una luz tan grande que incluso una vez de haberse ido esa luz permanece, porque fuiste un ser de luz y transparente alegría, no existen palabras para expresar tan tremendo dolor que nos causa tu inesperada partida". "Dios te de un lugar especial porque vos te mereces". Familiares de su novia Estefanía Rojas acompañan con mucho dolor a sus padres, hermanos y demás familiares. Antonia y Eli Encalada, Patricia Rojas y flia; Nilda de Chaparro y flia.; Liliana de Rodríguez y flia.; Francisco Encalada y flia.; Ramón Encalada y flia.; Adriana Encalada y flia.; Mirta Encalada y flia. invitan al responso que se oficiará hoy a las 16 en el cementerio de Arraga, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.