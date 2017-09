Lucía Rodríguez se consagró subcampeona en el Sudamericano Sub15

Hoy 22:31 - La santiagueña Ana Lucía Rodríguez dejó en alto al softbol santiagueño al consagrarse subcampeona en el Torneo Sudamericano de la especialidad ya que formó parte del Seleccionado Argentino. Ese importante evento se llevó a cabo en la ciudad de Trijillo, Perú. Allí Argentina consiguió el pasado domingo el subcampeonato luego de caer en la final ante Brasil por 3-0. Tras la consagración, a pocas horas de haber pisado suelo santiagueño Lucía Rodríguez visitó la Redacción de EL LIBERAL y reveló sus sensaciones. “Fue una experiencia inolvidable haber formado parte de ese proceso. Cumplí un sueño”, detalló Lucía. Con ello, Rodríguez se convirtió en la primera santiagueña en formar parte del seleccionado Sub 15 y contó las sensaciones vividas. “Es un orgullo personal, porque somos pocas las que podemos entrar desde fuera de la ‘Capital del Softbol’ (Paraná, Entre Ríos) y se nos complica entrar al seleccionado”, reveló. Además, Lucía vaticinó que podían cumplir con lo obtenido. “Sabía que podíamos cumplir un buen desempeño. Trabajamos mucho desde principio de año”, declaró. La jugadora de apenas 14 años recordó cómo fue su convocatoria para defender los colores nacionales. “Me mostré en un torneo Infantiles el año pasado y en noviembre llegó mi primera citación”. Por último, la deportista del Círculo de Suboficiales aseguró que no se quedará con este logro y apunta a seguir creciendo. “Quiero dar más. Me queda un año como sub 15 y el año que viene tenemos otro Sudamericano y me gustaría poder dar más de mí para seguir creciendo”. La definición Las chicas no pudieron con el elenco brasileño, que se consagró campeón de manera invicta en el certamen. Argentina compitió de igual a igual con sus vecinas, pero no pudo hacerle daño a Suzawa. El elenco “verdeamarelho” se fue al frente en el primer episodio, gracias a un error defensivo que le permitió a Aline Yamamoto pisar el plato. Las otras dos anotaciones del equipo campeón vinieron en la tercera entrada, poniendo cifras definitivas al cotejo. Por su lado, las chicas albicelestes solo pudieron conectar dos indiscutibles, en los bates de Lucía Rodríguez y Ailén Servín. Y si bien el conjunto argentino tuvo la chance de descontar y ponerse a tiro en el sexto inning, poniendo en circulación a dos corredoras, el juego lo perdió Violeta Figueroa, en otra buena labor monticular. En siete entradas permitió solo 4 indiscutibles, con 3 ponches.